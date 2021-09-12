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ВВС Белоруссии и РФ провели маневры по уничтожению аэродрома на учениях «Запад-2021»
Армия
ВВС Белоруссии и РФ провели маневры по уничтожению аэродрома на учениях «Запад-2021»
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Минск, 12 сентября. Экипажи самолетов России и Белоруссии провели уничтожение аэродрома с авиатехникой условного противника в рамках стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021».

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что согласно легенде маневров, разведка обнаружила авиабазу, на которой располагались самолеты условного противника. После этого в воздух поднялась авиационная группа союзников.

«В район 210-го авиационного полигона ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Белоруссии сброшено порядка 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства.

Военные отметили, что в ходе практических действий белорусские истребители Су-30СМ провели доразведку местности и взяли под контроль воздушное пространство. После этого пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной и армейской авиации открыли огонь по «вражеской» позиции. Всего в маневрах было задействовано свыше 20 боевых воздушных судов Белоруссии и России.

Ранее сообщалось, что Балтийский флот отработал ликвидацию подлодки «противника» на учениях «Запад-2021». В Минобороны РФ отметили, что к маневрам привлекли малые противолодочные корабли и вертолеты Ка-27ПЛ.

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Все новости / Армия / ВВС Белоруссии и РФ провели маневры по уничтожению аэродрома на учениях «Запад-2021»
россия белоруссия самолеты запад-2021
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