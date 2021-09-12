Близкие друзья онкобольной Заворотнюк показали архивное фото звезды с Чернышевым

Москва, 12 сентября. Друзья актрисы Анастасии Заворотнюк, вот уже несколько лет борющейся с раком мозга, и ее супруга фигуриста Петра Чернышева опубликовали в Сети редкий снимок звезд в белом.

Близкие приятели семейной пары трогательно поздравили Заворотнюк и Чернышева с 13-й годовщиной свадьбы. В Instagram-аккаунте, созданном для поддержки больной раком актрисы, появилась архивная фотография счастливых селебрити в обнимку. В подписи к снимку отмечается, что пару считают одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.

«Наверное, самое главное в жизни — это знать, что рядом есть любящий, родной человек, который полностью разделяет твою судьбу. Недаром говорят, что все начинается с любви! И с веры, конечно», — говорится в подписи к публикации.

Поклонники поспешили оставить теплые слова пожеланий скорейшего выздоровления актрисе, а фигуристу — терпения и сил. Именно забота Чернышева и семьи позволяют Заворотнюк не падать духом и проходить дорогостоящее лечение. Психолог Анастасия Залкинд предположила, что при возвращении к нормальной жизни после столь тяжелого лечения Заворотнюк может столкнуться с физической слабостью и паническими атаками.