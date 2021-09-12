Правительство ЦАР откроет первый Дом прессы и СМИ в республике

Банги, 12 сентября. Министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори продемонстрировал готовящийся проект по строительству Дома прессы и СМИ.

«По мнению президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, возведение этого объекта имеет стратегическое значение. Концепт одобрен чиновниками. Теперь мы ждем финансирования со стороны партнеров», — заявил Люсьен Ялики, директор кабинета министерства связи.

Все три здания Дома прессы спроектированы центральноафриканским архитектором. В них разместятся структуры минсвязи и СМИ.

Ранее Джори совершил рабочий визит в Камерун для обмена опытом с журналистами дружественного государства и повышения качества контента в ЦАР. Министр уверен, что стремление к совершенству как никогда необходимо республике, вставшей на путь развития.