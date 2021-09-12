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Правительство ЦАР откроет первый Дом прессы и СМИ в республике

Весь мир
Правительство ЦАР откроет первый Дом прессы и СМИ в республике
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 12 сентября. Министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори продемонстрировал готовящийся проект по строительству Дома прессы и СМИ.

«По мнению президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, возведение этого объекта имеет стратегическое значение. Концепт одобрен чиновниками. Теперь мы ждем финансирования со стороны партнеров», — заявил Люсьен Ялики, директор кабинета министерства связи.

Все три здания Дома прессы спроектированы центральноафриканским архитектором. В них разместятся структуры минсвязи и СМИ.

Ранее Джори совершил рабочий визит в Камерун для обмена опытом с журналистами дружественного государства и повышения качества контента в ЦАР. Министр уверен, что стремление к совершенству как никогда необходимо республике, вставшей на путь развития.

«В поездке я подробнее узнал о деятельности местных СМИ. Также мы обменялись опытом с камерунскими коллегами. Было приятно пообщаться с контент-мейкерами, положительно зарекомендовавшими себя среди центральноафриканских жителей».

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