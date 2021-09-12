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Bloomberg: доходы от морских грузоперевозок взлетели до рекордного уровня

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 18:49
Экономика
Bloomberg: доходы от морских грузоперевозок взлетели до рекордного уровня
wikipedia.org  /  kees torn / CC BY-SA 2.0

Москва, 12 сентября. Доходы компаний морских грузоперевозок за последние месяцы выросли до рекордного с 2008 года уровня, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Clarkson Research.

Причин роста данного показателя, по словам экспертов, может быть несколько. В частности, экономики стран начинают постепенно восстанавливаться после пандемии коронавируса. Кроме того, глобальные сети поставок пока полностью не восстановлены, не все порты работают в привычном режиме. В итоге транспортировка грузов по морю может обойтись в четыре раза дороже, чем в 2020-м.

Консолидация индустрии морских контейнерных перевозок также влияет на ситуацию. В настоящий момент всего шесть крупных предприятий контролируют порядка 70% всего рынка контейнерных грузоперевозок по всему миру.

Подорожание грузоперевозок по железной дороге грозит Украине серьезными проблемами в энергетической отрасли. С повышением тарифов увеличится и стоимость транспортировки топлива. При этом предприятия энергетической генерации и без этого находятся в плачевном состоянии.

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доходы коронавирус морские грузоперевозки
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