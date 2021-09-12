Большая часть валют развивающихся стран подорожала к доллару

Москва, 12 сентября. Аналитики ProFinance представили консолидированный прогноз по валютам от ведущих мировых банков и инвестиционных компаний.

Эксперты отмечают, что к предыдущему прогнозу, который был составлен в прошлом месяце, ожидания по американской валюте к евро и британскому фунту стерлингов стали лучше, при этом ожидания по иене не изменились. Специалисты указывают, что доллар вырос к валютам G10, но уступил новозеландским деньгам и норвежским кронам.

Наиболее слабые позиции в G10 продемонстрировал канадский доллар. Это связывается с политикой Банка Канады, который отказался от свертывания программы скупки бондов, что повлияло в итоге на ожидания по росту процентной ставки.

Рублевый прогноз, касающийся окончания текущего года, не изменился к доллару. Эксперты прогнозируют более сильные позиции нацвалюты к евро. Август показал снижение рубля к доллару всего на 0,13%, а из 24 валют развивающихся государств, больше половины выросли к американской валюте (14 стран). Лучшую динамику в сегменте показал венгерский форинт, прибавив 3%.

Доллар постепенно начинает терять свое значение в разных уголках планеты. Поэтапно снижать долю его использования в совместных торговых операциях собираются Китай и Индонезия.