Кристофер Маккуорри закончил съемки шпионского триллера «Миссия невыполнима — 7»

Лондон, 12 сентября. Длительный процесс съемок боевика «Миссия невыполнима — 7» подошел к концу. Об этом сообщили осветитель Мартин Смит и режиссер Кристофер Маккуорри.

Шпионский триллер «Миссия невыполнима — 7» наконец преодолел стадию съемок, которые неоднократно приостанавливались из-за мер безопасности в Англии и диагностированного COVID-19 у одного из членов съемочной группы. Лишь недавно команде во главе с актером Томом Крузом и режиссером Кристофером Маккуорри удалось завершить работу на съемочной площадке. Радостной новостью поделился бригадир группы осветителей Мартин Смит в Instagram.

Сообщение об окончании съемок также появилось в аккаунте Маккуорри. Режиссер поделился совместным фото с Томом Крузом и поблагодарил коллег за поддержку. Новая дата премьеры блокбастера — 30 сентября 2022 года, как недавно сообщили представители студии Paramount.

Кинокомпания ранее объявила о переносе премьеры комедии с участием Тома Круза. Так, фильм «Чудаки навсегда» выйдет на экраны 4 февраля 2022 года.