Банги, 12 сентября. Автомобиль гуманитарной неправительственной организации DRC подорвался на мине в северо-западном регионе Центральноафриканской Республики. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Трагедия произошла в деревне Бокомбусси. Заместитель префектуры Бокаранга Исайя Гбанет подтвердил информацию и озвучил подробности инцидента:

«В машине марки Land Cruiser находились четыре сотрудника DRC. В результате взрыва водитель транспортного средства погиб на месте, остальных эвакуировали в Пауа для оказания медицинской помощи. Правительство уже ищет виновных».

Центральноафриканцы обвинили миротворцев ООН в том, что они поставляют боевикам оружие и противопехотные мины иностранного производства. Сотрудничество «голубых касок» и радикалами позволяет вторым продолжать террор жителей удаленных провинций.

Ранее два водителя мототакси погибли, наехав на ловушки, расставленные бандитами. Один из них скончался в госпитале от полученных травм, второй лишился жизни на месте взрыва.