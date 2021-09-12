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Мирный житель ЦАР погиб после наезда на иностранную мину в северо-западной части страны
Весь мир
Мирный житель ЦАР погиб после наезда на иностранную мину в северо-западной части страны
wikipedia.org  /  Department of Foreign Affairs and Trade / CC BY 2.0

Банги, 12 сентября. Автомобиль гуманитарной неправительственной организации DRC подорвался на мине в северо-западном регионе Центральноафриканской Республики. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Трагедия произошла в деревне Бокомбусси. Заместитель префектуры Бокаранга Исайя Гбанет подтвердил информацию и озвучил подробности инцидента:

«В машине марки Land Cruiser находились четыре сотрудника DRC. В результате взрыва водитель транспортного средства погиб на месте, остальных эвакуировали в Пауа для оказания медицинской помощи. Правительство уже ищет виновных».

Центральноафриканцы обвинили миротворцев ООН в том, что они поставляют боевикам оружие и противопехотные мины иностранного производства. Сотрудничество «голубых касок» и радикалами позволяет вторым продолжать террор жителей удаленных провинций.

Ранее два водителя мототакси погибли, наехав на ловушки, расставленные бандитами. Один из них скончался в госпитале от полученных травм, второй лишился жизни на месте взрыва.

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