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Сенатора Пушкова не впечатлил рассекреченный документ ФБР о теракте 11 сентября в США
Политика
Сенатора Пушкова не впечатлил рассекреченный документ ФБР о теракте 11 сентября в США
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Москва, 12 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о публикации рассекреченного документа ФБР, в котором говорится о теракте 11 сентября 2001 года в США.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало на своей странице рассекреченные материалы о событиях 11 сентября. В документе всего 16 страниц, и во многих местах удалены большие фрагменты текста, в том числе имя источника.

В материале рассказывается о беседе спецагентов с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, которого допрашивали 12 и 13 ноября 2015 года. Сотрудники ФБР пытались узнать, знаком ли иностранный гражданин с людьми, которые помогли Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару угнать самолет.

Рассекреченный документ совсем не впечатлил Алексея Пушкова. О своем мнении по этому поводу он написал в Telegram-канале.

«Вот это — секретный документ, который теперь рассекречен? Ни о чем», — написал он.

Ранее Пушков раскритиковал предложение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. На фоне этой ситуации сенатор указал на холопскую психологию киевских властей.

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фбр 11 сентября пушков
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