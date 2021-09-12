Сенатора Пушкова не впечатлил рассекреченный документ ФБР о теракте 11 сентября в США

Москва, 12 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о публикации рассекреченного документа ФБР, в котором говорится о теракте 11 сентября 2001 года в США.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало на своей странице рассекреченные материалы о событиях 11 сентября. В документе всего 16 страниц, и во многих местах удалены большие фрагменты текста, в том числе имя источника.

В материале рассказывается о беседе спецагентов с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, которого допрашивали 12 и 13 ноября 2015 года. Сотрудники ФБР пытались узнать, знаком ли иностранный гражданин с людьми, которые помогли Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару угнать самолет.

Рассекреченный документ совсем не впечатлил Алексея Пушкова. О своем мнении по этому поводу он написал в Telegram-канале.

«Вот это — секретный документ, который теперь рассекречен? Ни о чем», — написал он.

Ранее Пушков раскритиковал предложение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. На фоне этой ситуации сенатор указал на холопскую психологию киевских властей.