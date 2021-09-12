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Россия призвала возобновить переговорный процесс по иранской ядерной сделке

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 18:49
Политика
Россия призвала возобновить переговорный процесс по иранской ядерной сделке
pixabay.com  /  IGORN

Вена, 12 сентября. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал возобновить диалог о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Он отметил, что Москва приветствует итоги поездки в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД», — написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По итогам встречи стороны подтвердили важность сотрудничества и необходимость урегулирования «соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере». В то же время иранское правительство отказалось предоставлять сотрудникам Международного агентства по атомной энергии данные о своих ядерных объектах.

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россия иран ульянов свпд
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