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Францию обвинили в дестабилизации обстановки на территории ЦАР

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 18:51
Весь мир
Францию обвинили в дестабилизации обстановки на территории ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 12 сентября. Жители Центральноафриканской Республики обвинили Францию в препятствии развитию страны. Они уверены, что Париж связан с большей частью проблем и кризисов в регионе.

«Нынешняя позиция Елисейского дворца свидетельствует о том, что он не только причастен к конфликтам в ЦАР, но и получил от этого выгоду. Пятая республика не хочет освобождать бывшие колонии. Именно поэтому французы пошли на подлость и выдвинули нам множество условий, от которых зависит возобновление финансирования страны», — заявили африканцы.

Граждане ЦАР считают, что европейцами движут не благородные мотивы, а желание восстановить давно утраченные позиции на Черном континенте:

«Политику Франции нельзя назвать добросовестной. Центральноафриканская Республика — независимая страна. Мы можем свободно сотрудничать с любым государством, которое готово внести вклад в окончательное экономическое восстановление нашей родины. Пришло время сказать Парижу, что мы способны жить без его участия. Особенно — без присутствия французских компаний, сотрудничающих с боевиками».

Ранее жители обвинили Елисейский дворец в рабской эксплуатации африканцев. Они напомнили о преступной деятельности винного концерна Castel и уранового магната Areva.

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