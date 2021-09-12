Подразделения ВСУ разместили военную технику у линии фронта в Донбассе

Донецк, 12 сентября. Оборонное ведомство ДНР заявило об обнаружении 51 единицы военной техники ВСУ в населенных пунктах в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции республики говорится, что украинская армия разместила запрещенную военную технику в шести населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения.

Отмечается, что военнослужащим ДНР удалось обнаружить противотанковые управляемые ракетные комплексы 9П148 «Конкурс», танки Т-64, буксируемый миномет 2B9 «Василек», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы Д-20, самоходные гаубицы и другую бронетехнику.

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать отсутствие военной техники украинской армии вне выделенных мест хранения. По имеющейся информации, ВСУ перебрасывают боевые единицы к линии фронта в Донбассе.