Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 19:54
19:53
Происшествия
ФАН публикует список пассажиров совершившего жесткую посадку самолета под Иркутском
19:52
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с членами профсоюза стратегию по развитию республики
19:51
Весь мир
Египетские компании подписали контракты с Ливией на строительство электростанций
19:49
Происшествия
Приземлившийся в тайге L-410 принадлежит авиакомпании «СиЛА»
19:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева прогулялась по Петербургу перед концертом в Кронштадте
19:46
Политика
Посол Украины в Польше надеется, что граница между странами однажды исчезнет
19:45
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Иркутском
19:42
Происшествия
Экипаж совершившего жесткую посадку L-410 не сообщал о проблемах на борту
19:37
Спорт
Фигуристка Тарасова рассказала о травме ноги и долгом восстановлении
19:35
Общество
«Мы кричим и болеем»: в Петербурге состоялся фестиваль единоборств
Все новости

Подразделения ВСУ разместили военную технику у линии фронта в Донбассе
Политика
Подразделения ВСУ разместили военную технику у линии фронта в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Донецк, 12 сентября. Оборонное ведомство ДНР заявило об обнаружении 51 единицы военной техники ВСУ в населенных пунктах в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции республики говорится, что украинская армия разместила запрещенную военную технику в шести населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения.

Отмечается, что военнослужащим ДНР удалось обнаружить противотанковые управляемые ракетные комплексы 9П148 «Конкурс», танки Т-64, буксируемый миномет 2B9 «Василек», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы Д-20, самоходные гаубицы и другую бронетехнику.

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать отсутствие военной техники украинской армии вне выделенных мест хранения. По имеющейся информации, ВСУ перебрасывают боевые единицы к линии фронта в Донбассе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Подразделения ВСУ разместили военную технику у линии фронта в Донбассе
украина днр донбасс военная техника
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru