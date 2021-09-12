Ограниченное производство газа поднимет цены на топливо в США

Нью-Йорк, 12 сентября. Аналитики Morgan Stanley ожидают подорожания газа в Соединенных Штатах.

Американский финансовый конгломерат пришел к выводу, что стоимость газа в Соединенных Штатах Америки может подскочить вдвое в течение 6-9 месяцев. Предполагается, что ценник достигнет 10 долларов за миллион британских тепловых единиц. Об этом пишет ProFinance.ru.

Отчет Morgan Stanley гласит, что цены на топливо на Henry Hub расположились около планки в 5 долларов за миллион БТЕ. Примечательно, что указанный уровень называется максимальным сезонным индикатором с 2008 года.

Волатильность на рынке объясняется невысокими запасами энергоносителя при достаточно ограниченном объеме производства сырья. Эластичность спроса также ограничена, поэтому эксперты ожидают стоимость уже в 7 долларов за миллион БТЕ в IV квартале этого года.

Если рынок встретится с заморозками экспорта, а также пониженными температурами зимой, то ценник начнет расти еще быстрее, подчеркивают в Morgan Stanley. Прогнозируется, что американские резервы к концу октября составят 3,45 трлн куб. футов (-8% от нормы).

Европейские потребители смогут оценить преимущества более безопасного газового рынка в связи с вводом в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».