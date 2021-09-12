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«Ложь и клевета»: общественники ЦАР раскритиковали вбросы о российских инструкторах
Весь мир
«Ложь и клевета»: общественники ЦАР раскритиковали вбросы о российских инструкторах
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 12 сентября. Центральноафриканцы из «Гражданского движения за пробуждение совести» (MCEC) осудили СМИ за распространение ложной информации о российских инструкторах.

Первоисточником вброса стало французское издание Corbeau News, заблокированное в ЦАР за антиправительственную деятельность и публикацию недостоверных данных.

«Описанные в материале преступления являются вымыслом. Специалисты из России оказывают консультативную поддержку национальным силам обороны и безопасности в борьбе с боевиками, которые нападают на мирное население.

Любая операция тщательно контролируется. Если бы то, о чем после вбросов Corbeau News написали авторы Anadou, произошло в действительности — об этом бы узнали значительно раньше. Это ложь и клевета, направленная на очернение имиджа инструкторов», — заявили представители движения.

«Ложь и клевета»: общественники ЦАР раскритиковали вбросы о российских инструкторах
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Общественники напомнили про вклад, который внесла Москва в процесс возвращения порядка на территорию республики. Также активисты раскритиковали деятельность ангажированных журналистов:

«MCEC не приемлет преднамеренное вирусное распространение фальшивых новостей, фабрикацию и производство манипулирующего контента, призванного сеять панику среди жителей ЦАР.

Центральноафриканцы и правительство страны доверяют российским союзникам. СМИ должны говорить правду об этом».

Ранее представители движения осудили маневры двух чадских истребителей, которые нарушили воздушное пространство республики и напугали мирное население.

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