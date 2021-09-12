«Ложь и клевета»: общественники ЦАР раскритиковали вбросы о российских инструкторах

Банги, 12 сентября. Центральноафриканцы из «Гражданского движения за пробуждение совести» (MCEC) осудили СМИ за распространение ложной информации о российских инструкторах.

Первоисточником вброса стало французское издание Corbeau News, заблокированное в ЦАР за антиправительственную деятельность и публикацию недостоверных данных.

«Описанные в материале преступления являются вымыслом. Специалисты из России оказывают консультативную поддержку национальным силам обороны и безопасности в борьбе с боевиками, которые нападают на мирное население.

Любая операция тщательно контролируется. Если бы то, о чем после вбросов Corbeau News написали авторы Anadou, произошло в действительности — об этом бы узнали значительно раньше. Это ложь и клевета, направленная на очернение имиджа инструкторов», — заявили представители движения.