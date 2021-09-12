Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 19:54
19:53
Происшествия
ФАН публикует список пассажиров совершившего жесткую посадку самолета под Иркутском
19:52
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с членами профсоюза стратегию по развитию республики
19:51
Весь мир
Египетские компании подписали контракты с Ливией на строительство электростанций
19:49
Происшествия
Приземлившийся в тайге L-410 принадлежит авиакомпании «СиЛА»
19:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева прогулялась по Петербургу перед концертом в Кронштадте
19:46
Политика
Посол Украины в Польше надеется, что граница между странами однажды исчезнет
19:45
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Иркутском
19:42
Происшествия
Экипаж совершившего жесткую посадку L-410 не сообщал о проблемах на борту
19:37
Спорт
Фигуристка Тарасова рассказала о травме ноги и долгом восстановлении
19:35
Общество
«Мы кричим и болеем»: в Петербурге состоялся фестиваль единоборств
Все новости

Жена Малафеева призналась, что экс-футболист настоял на брачном контракте
Шоу-бизнес
Жена Малафеева призналась, что экс-футболист настоял на брачном контракте
instagram.com  /  @malafeeva_ekaterina

Москва, 12 сентября. Жена бывшего футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о брачном договоре, который подписал с ней супруг еще до свадьбы.

Супруга бывшего вратаря «Зенита» решила пообщаться с подписчиками на личные темы в блоге Instagram. Она призналась, что слухи в СМИ о заключении контракта не врут. Пара перед росписью в ЗАГСе юридически защитила себя подписанием договоренностей, что позволило в отношениях чувствовать себя свободнее и не заступать за границы друг друга.

«Мы на берегу договорились, поэтому не мешаем друг другу развиваться. Муж дома посадить меня не сможет. Хорошо, что он из адекватных, радуется моим победам. Так произошло, что в нашей семье как минимум два совместных бизнеса, поэтому мы еще и на работе в постоянном контакте — и нам это нравится», — объяснила бизнесвумен.

Малафеева призналась, что они вместе со спортсменом делят проекты и помогают друг другу осуществлять планы, работая в команде как партнеры. Сам футболист тоже раньше комментировал решение заключить контракт. Он отметил, что в семье любым решением должна править любовь.

Несмотря на порядок в браке с новой женой, у Малафеева остаются напряженными отношения со старшей дочерью Ксенией. Она часто появляется в новостях как нарушительница порядка. Летом она сдала в комиссионный магазин памятные вещи своей покойной матери.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Жена Малафеева призналась, что экс-футболист настоял на брачном контракте
Зенит звезды малафеев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru