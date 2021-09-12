Жена Малафеева призналась, что экс-футболист настоял на брачном контракте

Москва, 12 сентября. Жена бывшего футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о брачном договоре, который подписал с ней супруг еще до свадьбы.

Супруга бывшего вратаря «Зенита» решила пообщаться с подписчиками на личные темы в блоге Instagram. Она призналась, что слухи в СМИ о заключении контракта не врут. Пара перед росписью в ЗАГСе юридически защитила себя подписанием договоренностей, что позволило в отношениях чувствовать себя свободнее и не заступать за границы друг друга.

«Мы на берегу договорились, поэтому не мешаем друг другу развиваться. Муж дома посадить меня не сможет. Хорошо, что он из адекватных, радуется моим победам. Так произошло, что в нашей семье как минимум два совместных бизнеса, поэтому мы еще и на работе в постоянном контакте — и нам это нравится», — объяснила бизнесвумен.

Малафеева призналась, что они вместе со спортсменом делят проекты и помогают друг другу осуществлять планы, работая в команде как партнеры. Сам футболист тоже раньше комментировал решение заключить контракт. Он отметил, что в семье любым решением должна править любовь.

Несмотря на порядок в браке с новой женой, у Малафеева остаются напряженными отношения со старшей дочерью Ксенией. Она часто появляется в новостях как нарушительница порядка. Летом она сдала в комиссионный магазин памятные вещи своей покойной матери.