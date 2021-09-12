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В Минздраве России назвали процент смертности от спиртных напитков в мире
Общество
В Минздраве России назвали процент смертности от спиртных напитков в мире
pixabay.com  /  PD

, 12 сентября. Смертность от спиртного в общемировом масштабе составляет около 5%, заявил замглавы Минздрава России Олег Салагай.

При этом болезни, вызванные алкогольными напитками, забирают примерно 5% жизни человека. Таким мнением Салагай поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы привыкли в такой нашей обычной жизни относиться к алкоголю легкомысленно. Алкоголь в общемировом масштабе — это примерно 5% смертности в мире и примерно 5% лет, потерянных в результате инвалидности, это тоже алкоголь», — объяснил замминистра.

Употребление спиртосодержащих напитков провоцирует развитие рака, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, алкоголь поражает сердце, вызывает аритмию и артериальную гипертензию.

Врач Евгений Брюн ранее объяснил, в чем заключается опасность пива для мужчин. Дело в том, что в пиве содержится фермент, который очень похож на женский гормон эстроген.

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алкоголь минздрав рф смертность
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