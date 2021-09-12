Мэр Парижа решила стать претендентом на пост президента Франции

Париж, 12 сентября. Мэр французской столицы Анн Идальго решила стать претендентом на пост главы государства. Об этом политик сообщила на пресс-конференции, которую транслировали по телевидению.

Мэр Парижа намерена бороться за президентское кресло на следующих выборах. Анн Идальго выступила с соответствующим заявлением в воскресенье.

«Решила стать кандидатом на должность президента Франции», — объявила мэр столицы.

Глава городской администрации состоит в Социалистической партии. Идальго не уточнила подробности своей предвыборной программы. Однако политик пообещала вести уважительный и открытый диалог с гражданами в преддверии выборов.

Первый тур должен состоятся 10 апреля 2022 года. Второй этап выборов пройдет спустя две недели, если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов.

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