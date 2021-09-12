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Мэр Парижа решила стать претендентом на пост президента Франции
Политика
Мэр Парижа решила стать претендентом на пост президента Франции
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 12 сентября. Мэр французской столицы Анн Идальго решила стать претендентом на пост главы государства. Об этом политик сообщила на пресс-конференции, которую транслировали по телевидению.

Мэр Парижа намерена бороться за президентское кресло на следующих выборах. Анн Идальго выступила с соответствующим заявлением в воскресенье.

«Решила стать кандидатом на должность президента Франции», — объявила мэр столицы.

Глава городской администрации состоит в Социалистической партии. Идальго не уточнила подробности своей предвыборной программы. Однако политик пообещала вести уважительный и открытый диалог с гражданами в преддверии выборов.

Первый тур должен состоятся 10 апреля 2022 года. Второй этап выборов пройдет спустя две недели, если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов.

Француз Дамьен Тарель, который ударил президента Эммануэля Макрона, ранее вышел из тюрьмы. Освобожденный признался, что не жалеет о содеянном.

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