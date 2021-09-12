Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 19:53
19:52
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с членами профсоюза стратегию по развитию республики
19:51
Весь мир
Египетские компании подписали контракты с Ливией на строительство электростанций
19:49
Происшествия
Приземлившийся в тайге L-410 принадлежит авиакомпании «СиЛА»
19:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева прогулялась по Петербургу перед концертом в Кронштадте
19:46
Политика
Посол Украины в Польше надеется, что граница между странами однажды исчезнет
19:45
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Иркутском
19:42
Происшествия
Экипаж совершившего жесткую посадку L-410 не сообщал о проблемах на борту
19:37
Спорт
Фигуристка Тарасова рассказала о травме ноги и долгом восстановлении
19:35
Общество
«Мы кричим и болеем»: в Петербурге состоялся фестиваль единоборств
19:33
Общество
Седан Hyundai Accent лишился механической коробки передач
Все новости

Александр Масляков отказался воспринимать Зеленского как участника КВН
Политика
Александр Масляков отказался воспринимать Зеленского как участника КВН
wikipedia.org  /  premier.gov.ru / CC BY 4.0

Москва, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский не обладает духом КВН, иначе он бы не позволял себе настолько спорные высказывания, заявил ведущий популярной игры Александр Масляков.

Владимир Зеленский стал управляемым игроком, марионеткой, а потому не может расцениваться как участник КВН, подчеркнул ведущий. Масляков прокомментировал слова президента о возможной «войне» Украины с Россией. Он отказался воспринимать главу государства как бывшего участника клуба.

«Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес», — подчеркнул знаменитый телеведущий.

Ранее президент Украины допустил возможность «полномасштабной» войны с Россией. Зеленский также отметил, что за развязывание гипотетических боевых действий уже «ответственна» Москва. «Война» станет самой большой российской ошибкой и якобы уничтожит соседство с Киевом и Минском, заключил президент.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Александр Масляков отказался воспринимать Зеленского как участника КВН
украина зеленский квн масляков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru