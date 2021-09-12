Александр Масляков отказался воспринимать Зеленского как участника КВН

Москва, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский не обладает духом КВН, иначе он бы не позволял себе настолько спорные высказывания, заявил ведущий популярной игры Александр Масляков.

Владимир Зеленский стал управляемым игроком, марионеткой, а потому не может расцениваться как участник КВН, подчеркнул ведущий. Масляков прокомментировал слова президента о возможной «войне» Украины с Россией. Он отказался воспринимать главу государства как бывшего участника клуба.

«Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес», — подчеркнул знаменитый телеведущий.

Ранее президент Украины допустил возможность «полномасштабной» войны с Россией. Зеленский также отметил, что за развязывание гипотетических боевых действий уже «ответственна» Москва. «Война» станет самой большой российской ошибкой и якобы уничтожит соседство с Киевом и Минском, заключил президент.