Вашингтон, 12 сентября. В США прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине теракта 11 сентября 2001 года, когда пассажирские авиалайнеры, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В честь 20-й годовщины по всей стране приспустили флаги, а 10–12 сентября объявлены днями молитвы и памяти.

Родственники жертв терактов зачитали имена погибших, а президент Джо Байден в своем обращении к нации призвал всех американцев к единству. Трагедию называют самой кровавой в истории США: она унесла жизни почти трех тысяч человек.

Global Look Press / Walter G Arce Sr Grindstone Medi / Keystone Press Agency

Спусковой крючок

Теракты 11 сентября стали еще и «спусковым крючком» для начала американской кампании в Афганистане. Спустя чуть больше месяца, 7 ноября 2001 года, США уже ввели первые военные контингенты в страну Средней Азии. Главные цели, озвученные тогда правительством, — свержение режима «Талибана»1 (запрещен в РФ), освобождение территории Афганистана от влияния террористов, пленение и суд участников «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). После 20 лет присутствия, миллиардов потраченных долларов и более двух тысяч погибших военных и 20 тысяч раненых США так и не удастся их выполнить.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, дело в том, что США изначально заявили «показательные» цели, настоящие же их интересы всегда лежали в другой плоскости. Американцам нужно было закрепиться в Центральной Азии и опосредованно влиять на другие страны, чем они и занялись, когда вошли в регион.

Global Look Press / Ton Koene/ZUMAPRESS.com

[Достигнуто ли] уничтожение «Аль-Каиды»? Нет. Установление демократии в Афганистане? Нет. Побороли наркотрафик в Афганистане? Нет. Почему так получилось? Возможно, озвученные цели были прикрытием и американцам нужно было закрепиться в Центральной Азии и переобустраивать регион в своих интересах, оказывая влияние на советы безопасности других стран. Тогда появились базы США в Средней Азии, увеличился поток наркотиков, в том числе и в Россию. А вся борьба с терроризмом была не более чем прикрытием. Когда они начали уходить, выяснилось, что от всей этой публичной риторики в виде «борьбы за демократию» ничего не осталось», — рассказал эксперт.

ЦРУ поддерживало «Талибан»

Не секрет, что «Талибан» и сам организатор 11 сентября Усама Бен Ладен, хоть его участие и оспаривается, были неразрывно связаны с США и спецслужбами, отмечает эксперт. В террористической организации было множество «агентов влияния», которые реализовали интересы разведывательного агентства.

Федеральное агентство новостей /

«Многие группировки, в том числе «Талибан», поддерживались и вооружались ЦРУ, американцы этого не скрывают. Известно, что и бен Ладен финансировался ЦРУ, и те же структуры «Аль-Каиды». «Талибан» появился уже в начале 90-х при поддержке пакистанской межведомственной разведки. В «Талибан» попали многие боевики, которые раньше были в поддерживаемых США структурах. Со временем ЦРУ переключилось на поддержку сил, противостоящих «Талибану». Они финансировали полевого командира Ахмада Шаха Масуда, бывшего президента Али Абдуллу Салеха, который также работал на ЦРУ. США действовали в своих интересах: если выгодно было поддерживать исламистов, они их поддерживали; если выгодно было поддерживать борцов с исламистами, то их», — рассказал Рожин.

Могли послать дрон

Несмотря на многолетнее присутствие США в Афганистане, террористические группировки только множились. И если на момент захода американцев это были «Талибан» и «Аль-Каида», то к 2018 году в регионе действовала уже 21 организация. Некоторые — опять же с подачи США, а американцы тем временем сидели на своих военных базах.

wikipedia.org / Paul Ridgeway

«Президент Карзай и «Талибан» прямо заявляли, что ИГИЛ1 (запрещена в РФ) — это инструмент США в Афганистане. Хоть они были противниками и воевали друг с другом, в этом были солидарны. Помимо ИГИЛ, была еще «Аль-Каида», «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) и до сих пор действует. В том же «Талибане» несколько фракций, к примеру «Группировку Хаккани», можно считать за отдельную организацию. Когда американцы начали просто закрываться на своих базах, предоставляя борьбу с «Талибаном» местным войскам, конечно, другие группировки в горах могли чувствовать себя вольготно. Американцы могли нанести удар с дрона или устроить какой-то рейд спецназа, но они не могли уже контролировать все эти группировки. Правительство стало восприниматься как большая угроза, чем террористы, и это стало следствием той политики, которую проводили США», — подытожил Рожин.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.