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Австралиец Риккьярдо финишировал первым на Гран-при Италии
Спорт
Австралиец Риккьярдо финишировал первым на Гран-при Италии
Global Look Press  /  Hasan Bratic

Рим, 12 сентября. Австралийский пилот команды McLaren Даниэль Риккьярдо победил на Гран-при Италии — 14-го этапа ЧМ по автогонкам в классе машин «Формула-1».

На втором месте расположился партнер Риккьярдо по команде британец Ландо Норрис, тройку замкнул представитель Мексики Серхио Перес из Red Bull, однако к его времени было добавлено пять штрафных секунд, поэтому призовое место перешло к финскому гонщику Валттери Боттасу из Mercedes.

На счету Риккьярдо восьмая победа в карьере и первая за последние три года — в 2018 году он выступал в составе Red Bull.

Напомним, на Гран-при Италии нидерландский пилот Макс Ферстаппен и британский автогонщик Льюис Хэмилтон устроили аварию и сошли с дистанции. Болиды лидеров столкнулись на 26-м круге.

Российский пилот Haas Никита Мазепин также не сумел финишировать на фоне технических неполадок и сошел с дистанции.

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Льюис Хэмилтон даниэль риккьярдо формула-1 гонки макс ферстаппен
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