Австралиец Риккьярдо финишировал первым на Гран-при Италии

Рим, 12 сентября. Австралийский пилот команды McLaren Даниэль Риккьярдо победил на Гран-при Италии — 14-го этапа ЧМ по автогонкам в классе машин «Формула-1».

На втором месте расположился партнер Риккьярдо по команде британец Ландо Норрис, тройку замкнул представитель Мексики Серхио Перес из Red Bull, однако к его времени было добавлено пять штрафных секунд, поэтому призовое место перешло к финскому гонщику Валттери Боттасу из Mercedes.

На счету Риккьярдо восьмая победа в карьере и первая за последние три года — в 2018 году он выступал в составе Red Bull.

Напомним, на Гран-при Италии нидерландский пилот Макс Ферстаппен и британский автогонщик Льюис Хэмилтон устроили аварию и сошли с дистанции. Болиды лидеров столкнулись на 26-м круге.

Российский пилот Haas Никита Мазепин также не сумел финишировать на фоне технических неполадок и сошел с дистанции.