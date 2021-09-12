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Тегеран и Багдад договорились об отмене виз для иранских паломников
Весь мир
Тегеран и Багдад договорились об отмене виз для иранских паломников
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 12 сентября. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, которая состоялась по итогам их переговоров в столице Исламской республики, заявил, что отношения между этими государствами могут развиваться, невзирая на противодействие их врагов.

Он сообщил, что в ходе встречи обсуждалось дальнейшее укрепление политического, экономического и культурного сотрудничества двух стран, подчеркнув, что сегодня связи Тегерана и Багдада не ограничиваются лишь добрососедством, а основываются на общих убеждениях двух государств и народов. По заявлению Раиси, предел этих отношений не достигнут, и влияние обоих государств в регионе и мире может заметно вырасти.

Президент Исламской республики приветствовал намерение Аль-Казыми отменить визы для иранских паломников, а также сообщил о намерении развивать железнодорожное сообщение с Ираком.

«Финансовое сотрудничество между двумя странами также было в списке обсуждаемых вопросов, и в дальнейшем оно будет расширяться», — заявил Раиси.

В свою очередь, Аль-Казыми поблагодарил президента за прием и принес поздравления по случаю его избрания. Премьер-министр, говоря о стабильности отношений Ирана с Ираком, сказал, что «глубина их намного больше, чем протяженность совместных границ». Также он приветствовал помощь, которую Тегеран оказал Багдаду в борьбе против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), и все усилия Исламской республики по расширению двустороннего диалога.

Аль-Казыми прибыл в Иран утром 12 сентября, проведя первую встречу с иранским президентом с момента его инаугурации 5 августа. В настоящее время иракский премьер-министр предпринимает активные усилия по примирению Исламской республики с ее противниками в регионе и мире, например, Саудовской Аравией и США. Одной из причин этого является стремление сохранить хорошие отношения с Тегераном, который в значительной степени обеспечивает потребности Багдада в электроэнергии и природном газе, а также негласно контролирует иракское шиитское ополчения «Хашд Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ирак иран переговоры
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