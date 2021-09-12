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Каневский признался, что счастливо женат благодаря старшему брату

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 18:20
Шоу-бизнес
Каневский признался, что счастливо женат благодаря старшему брату
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 12 сентября. Актер Леонид Каневский рассказал о взаимоотношениях с братом Александром и трогательном знакомстве с невестой Анной, которое обернулось многолетним браком.

Звезда программы «Следствие вели...» Леонид Каневский прославился благодаря работам в кино и на телевидении — на протяжении многолетней карьеры артисту удавалось завоевывать популярность благодаря творчеству, а не скандалам. Кроме того, артист уже много лет верен супруге Анне.

Недавно Каневский признался, что обязан семейным счастьем старшему брату Александру, который познакомил артиста с будущей супругой. Об этом сообщает «Экспресс газета».

«Семейное счастье я обрел благодаря брату. Однажды Саша мне сказал: «Слушай, Леня, у Фимы Березина такая дочка!» <...> Между нами с первого взгляда пробежала искра, но поженились мы только через восемь лет, потому что жили в разных городах — я вставал на ноги в Москве, а они обитали в Киеве. Случился день, когда я приехал и сказал Ане: «Ну что мы, как чудаки, друг к другу ездим — давай жениться и будем жить вместе!"»»— поделился артист.

Каневский отметил, что не сразу наладил теплые отношения с братом. Александр на шесть лет старше брата — разница в возрасте помешала родственникам стать лучшими друзьями в юности. Тем не менее, именно он мотивировал артиста заняться спортом.

Недавно певица Наташа Королева поделилась подробностями многолетнего брака с шоуменом Тарзаном. Артистка вспомнила, как отнеслась к новости об измене супруга.

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Все новости / Шоу-бизнес / Каневский признался, что счастливо женат благодаря старшему брату
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