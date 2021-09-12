Одному из крупнейших сельхозпредприятий Свердловской области грозит банкротство

Екатеринбург, 12 сентября. Сбербанк опубликовал информацию о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Полевская ферма» — производителя фермерских продуктов под Екатеринбургом.

Данное предприятие является одним из крупнейших фермерских хозяйств в регионе. В основном на ферме производят продукты из свинины и говядины. Свинокомплекс рассчитан на 3 тыс. голов. Кроме того, у компании также есть четыре магазина в Свердловской области. Ежемесячно на прилавки поступает 25 тонн полуфабрикатов.

Размер долга в сообщении банка не указывается. За прошлый год фермерское хозяйство заработало 44,9 млн рублей. Чистая прибыль при этом достигла 10,9 млн рублей. По предварительным данным, дебиторская задолженность ООО «Полевская ферма» составляет 27,5 млн рублей.

Россию признали лидером сельскохозяйственного экспорта, сообщала ранее газета Financial Times. За последние 20 лет страна проделала большой путь, завоевав позиции на рынках Латинской Америки, Евразии и Африки.