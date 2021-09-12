«Мы кричим и болеем»: в Петербурге состоялся фестиваль единоборств

Лучшие спортсмены России и СНГ, а также их юные последователи встретились на X Фестивале единоборств имени Владимира Соловьева.

Турнир проводится в память о двукратном чемпионе Европы по самбо и многократном чемпионе СССР. Его сын, Антон Соловьев, организует соревнования в честь заслуженного спортсмена с 2012 года. Он признается, что их главная цель — не кубки и награды, а воспитание молодого поколения.

«Боевые единоборства — это одни из популярнейших направлений физической культуры и спорта в России. У нас сегодня участвуют все пять боевых федераций, которые поддерживают идеи преемственности поколений, воспитательные мотивы, которые присутствуют в нашем турнире. Поэтому с каждым годом участников становится все больше и больше», — объясняет Антон Соловьев.

Фестиваль посетили не только спортсмены, но и государственные деятели. В их числе был председатель Комитета по физической культуре и спорту, олимпийский призер Антон Шантырь, а также депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Я уверен, что в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург, места хватит для огромного количества турниров. Есть инфраструктура, и спортсменов у нас хватает. Поэтому администрация и депутатский корпус будут поддерживать новые начинания и делать все, чтобы они были реализованы», —заявил Сергей Боярский корреспонденту ФАН.

В официальном письме к участникам турнира обратился и президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что мероприятие популяризирует идею здорового образа жизни.

На фестивале свои навыки показали мастера джиу-джитсу, самбо, бокса, карате-киокусинкай и дзюдо. Победители и участники поединков смогли не только получить эксклюзивные медали, календари и подарки, но и пообщаться с именитыми спортсменами. В соревнованиях участвовал чемпион Европы по самбо и обладатель Кубка мира Сергей Кирюхин. А среди почетных гостей присутствовали чемпион мира по боксу Денис Рехин и двукратный чемпион мира по карате-киокусинкай Александр Дрозд.

«Я здесь как спортсмен, пришел поддержать данный турнир. Очень нравится, что есть такой старт в самом начале года. Прекрасная возможность продышаться, проверить себя, увидеться с ребятами и просто прочувствовать эту замечательную атмосферу», — делится эмоциями участник фестиваля и вице-президент Федерации функционального многоборья России Константин Карасев.

Самые юные спортсмены не отставали от своих старших коллег. Десятки мальчишек и девчонок тренировались с горящими глазами и без сомнений выходили на бой. Однако настоящее волнение в этот момент возникало на зрительской трибуне, где за единоборцами наблюдали родители.