Ряду российских пенсионеров выплатят новое пособие

Владивосток, 12 сентября. Весной некоторые россияне пенсионного возраста получат выплату в 6 тыс. рублей.

Новое единоразовое социальное пособие ожидает жителей России в следующем году. Размер финансовой помощи от государства составит 6 тыс. рублей, однако получить льготу смогут представители определенных категорий населения. Об этом пишет PRIMPRESS.

Соответствующее пособие назначается для пенсионеров, проживающих на территории Приморского края. Дата выплат назначена на весну 2022 года. Региональные власти учредили данный вид поддержки с целью повышения уровня благосостояния в субъекте.

Предполагается, что пенсионеры, чей доход меньше уровня прожиточного минимума, смогут оформить получение данной социальной выплаты. В 2021 году госфинансирование по указанной программе достигло 450 млн рублей. Эксперты считают, что аналогичная сумма будет потрачена на выплаты и в 2022 году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому безработные россияне будут получать господдержку даже в том случае, если находятся на переобучении, либо переквалификации.