Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 19:52
19:52
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с членами профсоюза стратегию по развитию республики
19:51
Весь мир
Египетские компании подписали контракты с Ливией на строительство электростанций
19:49
Происшествия
Приземлившийся в тайге L-410 принадлежит авиакомпании «СиЛА»
19:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева прогулялась по Петербургу перед концертом в Кронштадте
19:46
Политика
Посол Украины в Польше надеется, что граница между странами однажды исчезнет
19:45
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Иркутском
19:42
Происшествия
Экипаж совершившего жесткую посадку L-410 не сообщал о проблемах на борту
19:37
Спорт
Фигуристка Тарасова рассказала о травме ноги и долгом восстановлении
19:35
Общество
«Мы кричим и болеем»: в Петербурге состоялся фестиваль единоборств
19:33
Общество
Седан Hyundai Accent лишился механической коробки передач
Все новости

Ряду российских пенсионеров выплатят новое пособие

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 18:17
Экономика
Ряду российских пенсионеров выплатят новое пособие
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 12 сентября. Весной некоторые россияне пенсионного возраста получат выплату в 6 тыс. рублей.

Новое единоразовое социальное пособие ожидает жителей России в следующем году. Размер финансовой помощи от государства составит 6 тыс. рублей, однако получить льготу смогут представители определенных категорий населения. Об этом пишет PRIMPRESS.

Соответствующее пособие назначается для пенсионеров, проживающих на территории Приморского края. Дата выплат назначена на весну 2022 года. Региональные власти учредили данный вид поддержки с целью повышения уровня благосостояния в субъекте.

Предполагается, что пенсионеры, чей доход меньше уровня прожиточного минимума, смогут оформить получение данной социальной выплаты. В 2021 году госфинансирование по указанной программе достигло 450 млн рублей. Эксперты считают, что аналогичная сумма будет потрачена на выплаты и в 2022 году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому безработные россияне будут получать господдержку даже в том случае, если находятся на переобучении, либо переквалификации.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Ряду российских пенсионеров выплатят новое пособие
приморский край пенсионная выплата социальное пособие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru