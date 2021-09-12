Анамнез недели. Взрывы газа, самбо и «Северный поток — 2»

Как обезопасить себя от взрыва газа, какой вид спорта должен попасть на Олимпиаду, и что ждет «Северный поток — 2»? Ответы на эти вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

Глава местной администрации МО Васильевский Дмитрий Иванов обсудил эти темы в беседе с вице-президентом Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петром Казанским.

Эксперты попытались найти закономерности в цепочке трагических событий, которые произошли на этой неделе. Сразу в трех российских городах из-за взрывов газа пострадали невинные граждане.

Гости программы затронули и более позитивные темы. Например, X Фестиваль единоборств имени Владимира Соловьева. Приглашенные эксперты порассуждали, нужно ли сделать самбо олимпийским видом спорта, и как популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи.

Реакцию Дмитрия Иванова и Петра Казанского на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» вы узнаете в новом выпуске программы «Анамнез недели».