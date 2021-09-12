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Принц Гарри и Меган Маркл почтили память жертв терактов 11 сентября
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл почтили память жертв терактов 11 сентября
Pr Scr youtube.com  /  CBS

Нью-Йорк, 12 сентября. Герцоги Сассекские почтили память погибших при терактах в США 11 сентября 2001 года, сменив дизайн своего личного сайта на темный.

Трагедия потрясла мир 20 лет назад. В результате серии терактов в США погибли 2977 человек. Боевики захватили несколько самолетов ВВС Америки после чего врезались в них на полной скорости в два известных небоскреба Нью-Йорка — башни-близнецы. Каждый год в этот день публичные личности приносят слова соболезнования всем тем, кто потерял близких людей в то злополучное утро.

К переживающим и скорбящим присоединился принц Гарри с супругой Меган Маркл. В знак уважения и скорби герцоги сменили дизайн сайта своего благотворительного фонда на черный и озаглавили его надписью: In memoriam. September 11, 2001. Это произошло после того, как бабушка принца Гарри, королева Елизавета II, принесла президенту США Джо Байдену официальные слова поддержки и сопереживания.

После переезда Гарри и Меган Маркл в США между монаршей семьей и скандальной парой продолжает присутствовать напряжение. Недавно королевские эксперты отметили, что Маркл осталась недовольна решением отца своего мужа, наследника трона принца Чарльза, лишить добрую часть родственников титулов и почестей.

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11 сентября принц гарри меган маркл
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