Психолог Татьяна Яничева рассказала, чем опасна профессиональная деформация

Понятие профессиональной деформации с момента своего появления успело стать частью шуток о карьере. Учителя, военные, врачи — о них мы вспоминаем в первую очередь, думая о стереотипном поведении профессионала. Так ли это, и в зоне риска — люди определенных профессий? И как вредит нашей жизни профессиональная деформация? Ответы на эти вопросы мы решили получить у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

Впервые о данном явлении упомянули в «Американском журнале психологии» в далеком 1915 году, сам же термин «профдеформация» ввел российско-американский социолог Питирим Сорокин спустя шесть лет. Понятие с тех пор особо не изменилось, и сегодня под профессиональной деформацией понимают когнитивное искажение, которое формируется под влиянием профессиональной деятельности.

«В принципе, любой человек может оказаться в такой ситуации, когда не очень четко разделяет роли и позиции, в которых он находится. И если какая-то роль ему ближе, например руководителя или человека, у которого кто-то есть в подчинении, и ему это личностно важно, то вероятность, что эта роль будет им проигрываться в других ситуациях, отношениях в семье или с друзьями, достаточно высока», — утверждает Татьяна Яничева.

freepik.com / Designed by Freepik

Такое явление, по словам психолога, настигает не всех людей, увлеченных своей работой. Скорее, в зоне риска те — и таких достаточно много! — кто плохо распределяет жизненные роли и соответствующие им модели поведения. В результате получается так, что человек переносит свои профессиональные задачи в домашнее пространство или, наоборот, начинает играть роли, уместные в личных отношениях, на работе. Опасно это тем, что со временем начинает вредить всем сферам вашей повседневности.

«Чаще всего так и бывает. Когда человек начинает вести себя так, как уместно в деловом общении и профессиональной жизни, со своими домашними и друзьями, то обычно это никому не нравится и может вести к конфликтам. Причем это может касаться любой профессии, как мне кажется. Но, может быть, в большей степени все-таки тех профессий, которые так или иначе завязаны на взаимодействии с людьми, потому что если ты программист или бухгалтер, то у тебя меньше таких рисков», — говорит психолог.

Пусть вероятность такого смешения ролей выше для тех, кто по работе часто общается с людьми, проблему можно предотвратить, если повысить внимательность к себе и своему поведению. А поняв, что профдеформация начинает мешать вашей жизни, можно начинать с ней бороться разными методами.

Ранее психолог Татьяна Яничева рассказала, как бороться с тревогой из-за ощущения, что ты ничего не успеваешь. Какова бы ни была причина состояния, эффективно будет начать составлять четкие планы с точным количеством дел, распределенных по времени.