Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 05:00
04:52
Армия
NI назвал возможные причины гибели следившей за советским флотом подлодки США
04:30
Происшествия
Семьям жертв авиакатастрофы в Приангарье выплатят по миллиону рублей
04:22
Общество
Гитарист Queen Брайан Мэй посадил вертолет посреди поля для крикета во время матча
04:08
Общество
Терапевт Хухрев назвал способ ускорить выздоровление при ОРВИ
04:00
Общество
Психолог Татьяна Яничева рассказала, чем опасна профессиональная деформация
03:54
Общество
Автоэксперт рассказал о подготовке к успешной сдаче экзамена на права
03:49
Происшествия
Этиленгликоль обнаружили в крови отравившихся арбузом москвичек
03:22
Общество
Мошенники научились звонить с телефонного номера жертвы
03:04
Армия
Северная Корея провела летные испытания новой крылатой ракеты
02:53
Общество
Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари
Все новости

Психолог Татьяна Яничева рассказала, чем опасна профессиональная деформация
Общество
Психолог Татьяна Яничева рассказала, чем опасна профессиональная деформация
freepik.com  /  Designed by Freepik

Понятие профессиональной деформации с момента своего появления успело стать частью шуток о карьере. Учителя, военные, врачи — о них мы вспоминаем в первую очередь, думая о стереотипном поведении профессионала. Так ли это, и в зоне риска — люди определенных профессий? И как вредит нашей жизни профессиональная деформация? Ответы на эти вопросы мы решили получить у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

Впервые о данном явлении упомянули в «Американском журнале психологии» в далеком 1915 году, сам же термин «профдеформация» ввел российско-американский социолог Питирим Сорокин спустя шесть лет. Понятие с тех пор особо не изменилось, и сегодня под профессиональной деформацией понимают когнитивное искажение, которое формируется под влиянием профессиональной деятельности.

«В принципе, любой человек может оказаться в такой ситуации, когда не очень четко разделяет роли и позиции, в которых он находится. И если какая-то роль ему ближе, например руководителя или человека, у которого кто-то есть в подчинении, и ему это личностно важно, то вероятность, что эта роль будет им проигрываться в других ситуациях, отношениях в семье или с друзьями, достаточно высока», — утверждает Татьяна Яничева.

Психолог Татьяна Яничева рассказала, чем опасна профессиональная деформация
freepik.com  / Designed by Freepik

Такое явление, по словам психолога, настигает не всех людей, увлеченных своей работой. Скорее, в зоне риска те — и таких достаточно много! — кто плохо распределяет жизненные роли и соответствующие им модели поведения. В результате получается так, что человек переносит свои профессиональные задачи в домашнее пространство или, наоборот, начинает играть роли, уместные в личных отношениях, на работе. Опасно это тем, что со временем начинает вредить всем сферам вашей повседневности.

«Чаще всего так и бывает. Когда человек начинает вести себя так, как уместно в деловом общении и профессиональной жизни, со своими домашними и друзьями, то обычно это никому не нравится и может вести к конфликтам. Причем это может касаться любой профессии, как мне кажется. Но, может быть, в большей степени все-таки тех профессий, которые так или иначе завязаны на взаимодействии с людьми, потому что если ты программист или бухгалтер, то у тебя меньше таких рисков», — говорит психолог.

Пусть вероятность такого смешения ролей выше для тех, кто по работе часто общается с людьми, проблему можно предотвратить, если повысить внимательность к себе и своему поведению. А поняв, что профдеформация начинает мешать вашей жизни, можно начинать с ней бороться разными методами.

Ранее психолог Татьяна Яничева рассказала, как бороться с тревогой из-за ощущения, что ты ничего не успеваешь. Какова бы ни была причина состояния, эффективно будет начать составлять четкие планы с точным количеством дел, распределенных по времени.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Татьяна Яничева рассказала, чем опасна профессиональная деформация
работа психология психолог карьера яничева профдеформация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru