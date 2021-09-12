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Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на ЧМ в Литве
Спорт
Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на ЧМ в Литве
Pr Scr matchtv.ru  /  «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Вильнюс, 12 сентября. Сборная России разгромила национальную команду Египта в стартовом матче первого тура группового этапа ЧМ-2021 по мини-футболу.

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу команды РФС. Авторами голов стали: Руслан Кудзиев, Артем Антошкин, Иван Милованов. Хет-трик оформил Иван Чишкала, дублем отметился Сергей Абрамов. Кроме того, египтянин Абдельрахим Элашваль стал автором автогола.

В финальной части первенства мира участвуют 24 национальные команды, которые разбиты на шесть групп, в плей-офф выходят две лучшие команды и еще четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборные России и Египта выступают в группе В вместе с командами Гватемалы и Узбекистана. Во втором туре российские футболисты встретятся с представителями Узбекистана.

Российская команда выступает на международном турнире в нейтральном статусе под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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рфс сборная россии мини-футбол
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