Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на ЧМ в Литве

Вильнюс, 12 сентября. Сборная России разгромила национальную команду Египта в стартовом матче первого тура группового этапа ЧМ-2021 по мини-футболу.

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу команды РФС. Авторами голов стали: Руслан Кудзиев, Артем Антошкин, Иван Милованов. Хет-трик оформил Иван Чишкала, дублем отметился Сергей Абрамов. Кроме того, египтянин Абдельрахим Элашваль стал автором автогола.

В финальной части первенства мира участвуют 24 национальные команды, которые разбиты на шесть групп, в плей-офф выходят две лучшие команды и еще четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборные России и Египта выступают в группе В вместе с командами Гватемалы и Узбекистана. Во втором туре российские футболисты встретятся с представителями Узбекистана.

Российская команда выступает на международном турнире в нейтральном статусе под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).