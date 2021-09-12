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Политолог Бондаренко назвал надежду одной из причин победы Зеленского на выборах
Политика
Политолог Бондаренко назвал надежду одной из причин победы Зеленского на выборах
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 12 сентября. Победа бывшего актера комедийного кино Владимира Зеленского на выборах президента Украины для многих стала неожиданностью. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

Эксперт нашел неожиданное объяснение победе Зеленского на выборах главы государства. По его словам, избрание нового президента имело серьезные предпосылки, несмотря на то, что это удивило многих граждан. Бондаренко назвал несколько причин такого поворота событий.

«Практически все политики дискредитировали себя», — поделился политолог с изданием «Украина.ру».

Такой комментарий эксперт озвучил в свете событий 2014-2019 годов. Зеленский дал людям надежду на то, что он станет новым словом в политике, констатировал следующую причину аналитик. Многие посмотрели сериал «Слуга народа», в котором нынешний украинский лидер исполнил главную роль. Зрители увидели в его персонаже образ идеального президента, подчеркнул Бондаренко.

Многие надеялись, что Зеленский не повторит ошибок своих предшественников. Протестное голосование второго тура за его кандидатуру стало приговором экс-президенту Украины Петру Порошенко и его эпохи, рассуждает политолог. Бондаренко назвал Зеленского «анти-Порошенко» и добавил, что есть много и других объяснений его победе.

Аналитик Руслан Бортник ранее заявил о намерении президента снова выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Зеленский хочет и планирует баллотироваться, подчеркнул эксперт.

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украина зеленский бондаренко
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