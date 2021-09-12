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Аналитики Baijiahao посоветовали Литве и Польше не устраивать провокации против России

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:56
Армия
Аналитики Baijiahao посоветовали Литве и Польше не устраивать провокации против России
Федеральное агентство новостей

Пекин, 12 сентября. Литве и Польше лучше лишний раз подумать, прежде чем устраивать провокации против России, предупредили обозреватели китайского издания Baijiahao.

РФ и Белоруссия начали совместные стратегические учения «Запад-2021». Некоторые маневры проходят на белорусских полигонах в непосредственной близости от границ Польши. Из-за этого Варшава решила объединить усилия с Вильнюсом и спланировать провокации против Москвы, передает «ПолитРоссия».

По мнению аналитиков Baijiahao, Польша и Литва хотят применить около белорусской границы беспилотники с воздушными шарами и взрывчаткой. Таким образом они намерены привлечь внимание сил противовоздушной обороны РФ и Белоруссии.

«Российские ЗРК оснащены ракетами – дорогостоящая техника, – поэтому едва ли кто-то будет использовать комплексы против дешевых литовских и польских БЛА или воздушных шаров. Это прекрасно понимают и в Польше, и в Литве. И в этом заключается суть их коварного плана», — отметили в Китае.

При этом авторы считают подобную провокацию «самоубийственным актом». Инцидент может обернуться страшными последствиями для Польши и Литвы, полагают китайцы.

«Могут встретить жесткий российский ответ. Всем известен характер русского медведя», — резюмировали в Baijiahao.

Ранее аналитики американского издания The National Interest назвали учения «Запад-2021» символом крепнущей связи России и Белоруссии. Учения стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября.

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польша китай литва запад-2021
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