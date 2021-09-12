Балтийский флот отработал ликвидацию подлодки «противника» на учениях «Запад-2021»

Балтийск, 12 сентября. Экипажи кораблей Балтийского флота отработали задачи по поиску, обнаружению и ликвидации подводной лодки «противника» во время совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021».

К маневрам привлекли малые противолодочные корабли и вертолеты Ка-27ПЛ. Вертолетчики выполнили элементы «зависания» над водой и применили гидроакустические средства противолодочного обнаружения.

После этого удалось узнать местоположение цели и передать ее координаты экипажам кораблей. Кроме того, военнослужащие Балтийского флота совершили артиллерийские стрельбы по различным мишеням с помощью практического оружия, сообщили в Минобороны России.

Также во время учений «Запад-2021» российские военные впервые применили навесной огонь из боевых машин десанта БМД-4М. Маневры ВДВ РФ состоялись на полигоне Струги Красные в Псковской области.