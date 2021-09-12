Латиница для украинского языка — еще один этап выжигания русской идентичности нации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов заявил, что Украине необходимо перейти с кириллического на латинский алфавит. Пора, мол, отказаться от дремучей кириллицы и влиться в ряды цивилизованных народов.

Признаюсь честно, я давно ожидал, когда появится предложение об этом от какого-нибудь чиновника или политика достаточно высокого уровня. Даже странно, что так долго тянули. Разговоры в «низах» раньше об этом шли, но все это было достаточно маргинально, и внимания на них никто особо не обращал. Ну разве что так, чтобы посмеяться. Ну кто же будет воспринимать всерьез слова таких персонажей, как Лариса Ницой или Ирина Фарион? А очень зря, ибо «политическая повесточка» Украины формируется именно на этом уровне. И кстати — скажите, а какие из «гениальных идей» этих двух дам в итоге не стали реальностью? Да и не только их — националистические, неонацистские «низы» и формируют политику Украины по-настоящему, а правительство и парламент лишь воплощают их планы в жизнь.

Еще совсем недавно идея перейти на латиницу звучала очень радикально. Все-таки кириллица — исторический алфавит Украины, который использовался веками еще со времен старорусского языка, прошел этап, когда украинский язык являлся диалектом русского, и не изменился даже тогда, когда с помощью виселиц, палок и неких «генетических экспериментов» современный украинский язык оформился окончательно.

Да, этот процесс нельзя назвать естественным, ибо даже чуть больше ста лет назад во Львове украинцы называли себя русинами и их язык был очень близок к русскому, но специалисты-украинизаторы, многие из которых имели местом работы австро-венгерский Генеральный штаб, набили его полонизмами и германизмами, сделав все, чтобы как можно дальше удалить его от языка материнского. Но вот поменять алфавит на латинский не сподобились, видать не догадались, а может, подумали, что это будет уже слишком.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Зато современная Украина, по крайней мере в ее политической части, к этому уже готова. Это будет одним из главных этапов превращения Украины в «анти-Россию». Не знаю, будет ли этот этап успешным, ибо весь этот эксперимент достаточно сомнителен, но панов-экспериментаторов и их заокеанских хозяев это интересует не особо. Им не важно, что даже после массированной промывки мозгов и атаки на национальное самосознание 41 процент украинцев продолжает считать себя одним народом с русскими. А может, именно это и есть причина для такого радикального шага, как переход на латиницу. Потому что уже начинается истерика, какие-то судорожные попытки изменить, переформатировать сознание людей даже на таком уровне. Кстати, поле для эксперимента удачное, так как украинский народ в ответ на все издевательства над собой попросту молчит. Но ведь всем известно, что любое терпение не безгранично. Кто знает, не станет ли латиница последней каплей для чаши терпения тех, кто молчал, начиная с 2014 года?

Можно не сомневаться, что о переходе на латиницу сейчас будут говорить все чаще и чаще. Возможно, найдут даже какие-то документы на «украинском» языке возрастом несколько веков, написанные латиницей. Институт национальной памяти с такой задачей справится легко. А уж украинская историческая наука, которая порой утверждает, что украинская нация — ровесница поздних динозавров, легко все обоснует и подтвердит. Ничего сложного, на самом деле. Тут стране всю историю переписали, а уж с такой минимальной задачей справятся как-нибудь.

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Но что же будет означать для Украины переход на латинский алфавит? Тут все очень просто — это еще одна стадия потери своей идентичности. Я помню, как один видный украинский политолог сказал потрясающую фразу, мол, проблема Украины в том, что государственность она обрела, а политической нации не появилось. И вот эту политическую нацию надо создать. Процесс не естественный, ибо, на самом деле, нация имеет свои корни, свою историю, и ото всего этого ее надо отодрать, выжечь все это в сознании. Политическую украинскую нацию создают в некоем автоклаве, где из исходного материала выпаривают и вытравливают идентичность. При этом часть материала неминуемо гибнет, но экспериментаторов это не волнует. И латиница — еще один химический реактив, который хотят влить в автоклав. Реактив очень едкий и ядреный. Веками на Украине писали и читали кириллицей, все древние тексты, религиозные книги написаны кириллицей, кириллица даже является алфавитом новой «украинской культуры», какой бы убогой она ни была. И вот теперь от украинцев хотят отрубить топором еще один корень, причем один из самых главных, определяющих.

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Конечно, кто-то воспримет это с радостью. На Украине полно тех, кто ненавидит все русское и готов выдавливать из себя его «по капле», пусть даже с ущербом для своего психического и физического здоровья. Но для всей страны переход на латинский алфавит будет какой-то сюрреалистической катастрофой, это даже представить себе трудно. Да, возможно, нам будет даже весело за всем этим наблюдать, потому что комичных ситуаций будет масса, но на самом деле, все это будет очень грустно в первую очередь для самих украинцев.

Но кто знает, может быть, это и станет тем звонком будильника, от которого украинцы наконец-то проснутся и потребуют прекратить ставить над собой идиотские эксперименты? Ведь превращение Украины в «анти-Россию» не ведет к созданию нового государства или нации. Оно ведет Украину только к гибели.