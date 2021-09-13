Более 300 тыс. тонн загрязняющих веществ было выброшено в атмосферу на Дону

Ростов-на-Дону, 13 сентября. Областное Минприроды опубликовало данные, согласно которым за прошлый год объем зафиксированных, загрязняющих атмосферу выбросов составил 311 тысяч тонн.

По данным регионального ведомства, основными источниками загрязнения стали транспорт и предприятия, вторые увеличили количество выбросов на 10,7%. На первом месте по загрязненности воздуха стоят Ростов и Новочеркасск, в остальных городах области наблюдается низкий уровень загрязнений или его незначительное повышение.

Свое исследование по поручению руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой после ряда жалоб жителей на странный запах в северо-западной части донской столицы провело и управление Росприроднадзора по Ростовской области.

В пресс-службе управления отметили, что для определения характера загрязнения и предполагаемых предприятий-нарушителей в Ростове начала работу мобильная лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений. Передвижная станция мониторинга воздуха оснащена всем необходимым оборудованием для сбора данных о наличии в воздухе 30 различных загрязняющих веществ, в том числе сероводород, диоксид серы, оксид азота, бензол, оксид углерода, аммиак, формальдегид. По результатам исследования проб будет дано заключение.

Однако данные регионального Минприроды по выбросам за прошлый год неутешительны. Лидирующие позиции из загрязняющих веществ по-прежнему занимают оксид углерода и органические соединения. Так что надеяться, что при увеличении объемов выбросов воздух стал лучше, вряд ли стоит.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники регионального Росприроднадзора при обследовании реки Дон на участке протяженностью 230 км выявили в воде наличие нефтепродуктов и взвешенных веществ. Обследование реки началось в июле этого года. За время мониторинга было отобрано 250 проб воды и донных отложений в 21 точке.