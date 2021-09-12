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Американские болельщики спасли сорвавшегося с трибуны стадиона кота
Общество

Шел напряженный матч между командами университетов Аппалачи и Майами, но внимание целого сектора было приковано не к игре, а к бедному животному, которое отчаянно боролось за свою жизнь прямо над их головами.

Возможно таких криков поддержки не слышали даже их любимые команды. Группа фанатов растянула подобно тенту большой американский флаг и, рассчитав место падения, стала ждать пушистого бедолагу. Вот доблестный обладатель девяти жизней держится за ярус балкона двумя лапами, потом одной, опасный момент и… точное попадание в цель! Болельщики ликуют, котик спасен. Как маленького Симбу из «Короля Льва», его демонстрируют обрадовавшейся внезапному зрелищу публике. Однако спасенный ушастик не спешит благодарить своих ангелов-хранителей. Он рьяно стремится на волю, щедро одаривая держащего его мужчину царапинами.

Главное, что все закончилось хорошо, болельщики получили удовольствие, а видео обрело большую популярность в соцсетях. Некоторые комментаторы даже предрекают коту карьеру нового талисмана команды университета Майами.

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