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Парламент передал Избирательной комиссии Ливии закон о выборах президента
Весь мир
Парламент передал Избирательной комиссии Ливии закон о выборах президента
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 12 сентября. Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) получила разработанный юридическим комитетом и ратифицированный Палатой представителей закон о выборах главы Ливии.

«Документ позволяет впервые в истории страны напрямую избирать следующего президента, определяя его полномочия», — разъяснили в госоргане.

Конституционная норма, регулирующая голосование, гласит, что имеющему гражданство североафриканской страны кандидату на пост национального лидера должно быть не менее 40 лет. Кроме того, баллотирующемуся необходимо прекратить исполнять обязанности за три месяца до начала избирательной кампании.

Примечательно, что глава государства вправе назначать и увольнять премьер-министра, послов и дипломатические миссии за рубежом, а также заключать или отменять международные соглашения без обращения в Палату представителей.

Специальный посланник ООН в Ливии Ян Кубиш призвал государственные органы объединить усилия для обеспечения всеобъемлющего, свободного и справедливого волеизъявления. Заявление прозвучало на фоне критики со стороны Высшего государственного совета, который назвал обходом парламента принятие правил, регулирующих голосование.

Ранее спикер Агила Салех ратифицировал закон об избрании президента через прямые всенародные выборы. По его словам, отвергающие документ стремятся разрушить Ливию. Речь идет о нежелании ВГС согласиться с содержанием нормативного акта.

Закон передадут и Правительству национального единства (ПНЕ), чтобы подготовиться к голосованию, проведение которого запланировали на 24 декабря 2021 года. В июле делегаты Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) при участии Миссии ООН определили условия для кандидатов на президентский пост.

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