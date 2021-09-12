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Подросток погиб при взрыве заложенной террористами мины в сирийской Хаме
Весь мир
Подросток погиб при взрыве заложенной террористами мины в сирийской Хаме
Федеральное агентство новостей  / 

Хама, 12 сентября. Мирный житель погиб, подорвавшись на мине, заложенной террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в окрестностях города Саламия на востоке сирийской провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел на территории сельскохозяйственных угодий в районе Ас-Сабуры. 17-летний местный житель подорвался на мине, которая была заложена террористами, и скончался от полученных травм.

Кроме того, в результате происшествия пострадали еще несколько человек. Все они доставлены в местную больницу.

Подобные инциденты — не редкость для этого региона. Так, 11 августа аналогичное происшествие было зафиксировано в соседнем районе Абу аль-Фашафиш, где на фугасе подорвалась 10-летняя девочка. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось.

Еще днем ранее жертвами аналогичного взрыва в провинции Дейр эз-Зор стали трое мирных жителей — одна женщина и двое детей.

Террористы намеренно минировали автомобильные трассы, сельскохозяйственные угодья, сады и постройки в районах, которые вынуждены были покинуть, отступая под натиском правительственных сил. Таким образом они пытаются посеять хаос на освобожденных землях, а также причинить вред представителям местного населения или военнослужащим сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия взрыв хама
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