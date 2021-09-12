Донбасс сегодня: Киев готовит новую боевую операцию, ВСУ стягивают гаубицы и танки

Донбасс, 12 сентября. Донецк под обстрелами, ВСУ провели теракт на нефтебазе и ранили двух гражданских. Украинские войска стягивают тяжелые вооружения. Передовые части ВСУ готовятся к активизации противостояния. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки войска Киева четыре раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Который день подряд Вооруженные силы Украины применяют артиллерию и тяжелые минометы. В субботу обстрелы были сосредоточены на Донецком и Горловском направлениях обороны и проводились с использованием 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, пушек боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Результатом обстрелов стало ранение двух мирных жителей Докучаевска — мужчины и женщины 1956 и 1962 года рождения соответственно. Кроме того, повреждены два жилых дома. В Луганской Народной Республике зафиксировано три обстрела с украинских позиций. Два раза огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов открывался по Желобку, и один раз из аналогичного вооружения — по Первомайску.

Стоит отметить, что в субботу утром на нефтебазе в Кировском районе Донецка с интервалом в пять часов произошли два взрыва. Как уже выяснили следователи и оперативники, это был террористический акт, организованный украинскими военными с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют найденные на месте взрывов обломки беспилотников. Следствие продолжается.

Киев стягивает тяжелые вооружения

Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать отсутствие военной техники украинской армии вне выделенных мест хранения. Эту же технику и вооружения фиксируют военные республик вблизи линии боевого соприкосновения. В последних отчетах ОБСЕ говорится о размещении пяти танков в районе Ленинского, двух 135-мм ракетных комплексов «Конкурс» в районе Новооленевки, 12 122-мм гаубиц «Гвоздика» и 6 122-мм гаубиц Д-30 в районе Зачатовки.

В районах других населенных пунктов украинские войска также размещают артиллерийские системы, танки и другие виды техники и тяжелых вооружений, запрещенных к использованию Минскими соглашениями. А 10 сентября патруль иностранцев зафиксировал вне мест хранения ВСУ 11 единиц самоходных гаубиц «Пион» калибром 203 мм.

Передовые части ВСУ готовятся к активизации противостояния

Подразделения украинской армии, входящие в состав северной оперативно-тактической группировки войск, проводят занятия по боевой подготовке, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Офицеры ОТГ «Север» проводят занятия с подразделениями 40-й артиллерийской бригады ВСУ, которая дислоцирована в 30 километрах от линии соприкосновения в районе Лисичанска. Разведка луганчан дополняет также, что на позиции 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ выполняется подвоз большого количества боеприпасов, что свидетельствует о подготовке к ведению длительных массированных обстрелов.

Треть боеприпасов ВСУ негодны к применению

Несмотря на подготовку войск Киева к очередному этапу эскалации конфликта, дела с боеприпасами в армии обстоят весьма плохо. А именно — 30% поставленных в подразделения восточной группировки боеприпасов дают осечки, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Это относится в основном к патронам для крупнокалиберных пулеметов и гранатам к подствольным и автоматическим станковым гранатометам.

Данные обстоятельства вызывают тревогу не только у личного состава задействованных в зоне конфликта подразделений, но и массу вопросов у Службы безопасности Украины, следственная группа которой работает сейчас в службе РАВ штаба силовой операции и на полевых артиллерийских складах. Отмечается, что в передовые подразделения порой поступают патроны, треть из которых — с явными признаками коррозии, что свидетельствует о неправильном хранении боеприпасов на складах. Контрразведка СБУ отрабатывает две версии — халатность должностных лиц, отвечающих за хранение боеприпасов, или диверсия.