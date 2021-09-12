Минобороны РФ сообщило о проведении маневров войск РХБ защиты на учениях «Запад-2021»

Нижний Новгород, 12 сентября. Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели маневры в рамках стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021».

В Министерстве обороны РФ сообщили, что, маневры проходили на полигоне Мулино в Нижегородской области. Согласно легенде учений, два экипажа разведывательных химических машин РХМ-6 должны были обнаружить зараженный участок местности, собрать все необходимые сведения об отравляющем веществе и его границах, после чего передать данные в автоматизированном режиме в штаб руководства. В то же время подразделению специальной обработки была поставлена задача развернуть в кратчайшие сроки рабочие места авторазливочной станции (АРС-14КМ), после чего провести дезинфекцию военной техники, прибывшей из «зоны заражения».

Чтобы предотвратить нападение условного противника, личный состав и техника войск РХБ защиты были замаскированы при помощи аэрозольной завесы площадью более одного километра, отметили в Минобороны. При этом военнослужащие огнеметного подразделения уничтожили «вражеские» объекты термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета «Шмель».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ применили беспилотники «Орлан-10» для координации огня на учениях «Запад-2021». По легенде, военнослужащие в ходе воздушной разведки выявили передовые подразделения условного противника, которые продвигались на пикапах, оснащенных пулеметами.