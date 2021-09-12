Танкисты ЮВО выполнили боевые стрельбы в ходе тактических учений в Южной Осетии

Цхинвал, 12 сентября. Танковые подразделения российской базы Южного военного округа, которая расположена в Южной Осетии, уничтожили бронетехнику условного противника в ходе учений на полигоне Дзарцем.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что военнослужащие в ходе маневров с помощью беспилотников, а также комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обнаружили цели и передали их координаты танкистам. После этого экипажи боевых машин Т-72Б оперативно уничтожили боевые единицы условного противника.

Отмечается, что танковые взводы поэтапно поражали мишени, имитирующие тяжелую бронированную технику, противотанковые расчеты и гранатометчиков. После нанесения ударов военнослужащие ставили дымовую завесу и совершали скрытный уход от ответного огня.

По данным Минобороны РФ, в этапе боевой стрельбы батальонных тактических учений приняли участие около 700 военнослужащих округа, а также более 80 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что вертолетчики ЮВО на боевых машинах Ми-28Н прикрыли мотострелков в ходе учений «Запад-2021». Масштабные маневры проходили на полигоне Кузьминский в Ростовской области.