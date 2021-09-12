Австралийские лопастные утки оказались способны подражать звукам

Канберра, 12 сентября. Способность к вокализации у австралийских лопастных уток обнаружили исследователи из Нидерландов после случая в заповеднике Тидбинбилла.

Лопастные австралийские утки оказались способны имитировать речь человека и различные звуки. Исследование провели нидерландские ученые. Результаты работы появились в научном журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B. Специалисты исследовали записи, сделанные в 1987 году. На них утка по кличке Риппер из заповедника Тидбинбилла в Австралии повторяет звук скрипящей двери.

Также сотрудники заповедника обратили внимание, что птица словно говорила на английском «You bloody fool». Это происходило в период брачных игр. Чтобы изучить способность лопастных уток к вокализации, исследователи провели анализ записи другого самца. Он смог подражать голосу тихоокеанской черной утки.

Массовая гибель уток ранее произошла в Ростовской области. В водоеме нашли около десятка мертвых птиц. Местные жители доставали пернатых из воды сачками.