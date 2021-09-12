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Беременная в третий раз Костенко пожаловалась на тяжесть и усталость 
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз Костенко пожаловалась на тяжесть и усталость 
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 12 сентября. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ожидает рождения третьего малыша. Модель пожаловалась на усталость и тяжесть, которые обрушились на нее.

Костенко по прогнозам врачей родит сына в середине осени. Модель старается честно рассказывать подписчикам о своем состоянии, делясь переживаниями в блоге Instagram. Она призналась, что ей физически стало тяжело передвигаться, поэтому она сравнивает себя со старушкой.

«У меня все три беременности разные, особенно девочками. Сейчас вообще ощущаю себя в теле очень пожилой старушки. Зато я очень веселая. Каждый раз ты не знаешь, как поведет себя организм», — заявила модель.

Костенко уже подарила Тарасову двух дочерей, поэтому семья очень рада, что третьим ребенком будет мальчик. Его, по информации ряда СМИ, хотят назвать в честь отца звездного футболиста — Алексеем. Для Костенко ребенок будет третьим, а для ее супруга уже четвертым. Первенца ему подарила первая жена, Костенко утверждает, что с теплотой относится к подростку Ангелине.

Тарасов с волнением ждет пополнения в семействе. Свой первый за три года гол в футбольной карьере он посвятил будущему ребенку. От переживаний спортсмен запутался в словах и назвал еще не рожденного сына «беременным малышом».

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беременность костенко тарасов
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