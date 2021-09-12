Столкновения талибов с отрядами сопротивления возобновились в афганском Баглане

Кабул, 12 сентября. Вооруженные столкновения между отрядами афганского сопротивления и членами «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России) возобновились в провинции Баглан.

Бои начались в регионе Пули-Хисар 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ополчению источник. Боевикам пришлось отступить, поскольку они несли потери. На данный момент столкновения между сторонами продолжаются, говорится в сообщении.

Ранее террористы открыли огонь возле посольства Пакистана в Кабуле. Там собрались 70 человек на антипакистанский митинг. Боевики «Талибана» начали стрельбу в воздух, чтобы прекратить протесты против властей соседней страны.

Также стало известно, что боевики отправили приглашения представителям шести стран на церемонию объявления нового состава афганского правительства. На мероприятие позвали Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар.

1 Организация запрещена на территории РФ.