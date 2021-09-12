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Песков подтвердил планы Путина встретиться с паралимпийцами

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:33
Политика
Песков подтвердил планы Путина встретиться с паралимпийцами
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 12 сентября. Президент России Владимир Путин действительно намерен провести встречу с победителями и призерами Паралимпиады в Токио, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он подтвердил планы российского лидера встретиться со спортсменами. Журналисты решили удостовериться у Пескова, действительно ли состоится мероприятие.

«Подтверждаю», — ответил пресс-секретарь на вопрос, пройдет ли встреча с паралимпийцами в Кремле 13 сентября.

Ранее в прессе появилась информация о планах главы государства на ближайшую неделю. Владимир Путин собирается провести совещание с членами правительства, посетить учения «Запад-2021», а также принять участие в думских выборах.

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