Песков подтвердил планы Путина встретиться с паралимпийцами

Москва, 12 сентября. Президент России Владимир Путин действительно намерен провести встречу с победителями и призерами Паралимпиады в Токио, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он подтвердил планы российского лидера встретиться со спортсменами. Журналисты решили удостовериться у Пескова, действительно ли состоится мероприятие.

«Подтверждаю», — ответил пресс-секретарь на вопрос, пройдет ли встреча с паралимпийцами в Кремле 13 сентября.

Ранее в прессе появилась информация о планах главы государства на ближайшую неделю. Владимир Путин собирается провести совещание с членами правительства, посетить учения «Запад-2021», а также принять участие в думских выборах.