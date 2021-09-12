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Эстония вынуждена по всему миру искать детали для купленных в Норвегии бронемашин CV-90

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:25
Армия
Эстония вынуждена по всему миру искать детали для купленных в Норвегии бронемашин CV-90
Global Look Press  /  Sergei Stepanov/XinHua

Таллин, 12 сентября. Эстонские военные столкнулись с серьезными проблемами при модернизации приобретенных в Норвегии бронемашин CV-90, заявил исполнительный директор компании Go Craft Кальви Пукка.

По его словам, Таллин закупил технику, не продумав вопрос поставки деталей. Как оказалось, найти комплектующие для CV-90 очень трудно. Компания вынуждена везти запчасти из стран Евросоюза, Турции, США и даже из Австралии.

«С учетом сроков и сложности поставок, а также с учетом сроков исполнения контракта, это для нас настоящий вызов», — сказал Кальви Пукка.

Компании Go Craft было поручено установить на CV-90 средства связи и некоторые элементы вооружения. Передать технику военным планируют к 2024 году. Машины будут использовать для саперных работ, противотанковой и противовоздушной обороны, а также для корректировки огня.

Ранее также сообщалось, что Эстония активно закупает морские мины. Соответствующий контракт был подписан с Финляндией.

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эстония норвегия cv-90
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