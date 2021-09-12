Центробанк Китая активно скупает акции британских компаний

Пекин, 12 сентября. Акции крупнейших британских компаний активно скупает Центральный банк Китая, передает The Sunday Telegraph.

Согласно статистике, в настоящий момент ЦБ КНР принадлежат акции иностранных компаний на сумму 17,1 млрд долларов. Еще во втором квартале текущего года китайский регулятор владел этими акциями только на 2 млрд долларов. В частности, стало известно, что госбанк Китая получил 1,5% акций таких нефтегазовых гигантов как BP и Royal Dutch Shell.

По данным газеты, Центробанк владеет долями более чем в сотни британских компаний. Ключевой упор — энергетические предприятия, которые составляют порядка четверти его портфеля. На втором месте — акции компаний горнодобывающего сектора.

Власти Китая ранее объявили, что готовятся открыть Пекинскую фондовую биржу. Лидер республики Си Цзиньпин отметил, что страна намерена и дальше углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг.