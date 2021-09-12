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Центробанк Китая активно скупает акции британских компаний
Экономика
Центробанк Китая активно скупает акции британских компаний
pixabay.com

Пекин, 12 сентября. Акции крупнейших британских компаний активно скупает Центральный банк Китая, передает The Sunday Telegraph.

Согласно статистике, в настоящий момент ЦБ КНР принадлежат акции иностранных компаний на сумму 17,1 млрд долларов. Еще во втором квартале текущего года китайский регулятор владел этими акциями только на 2 млрд долларов. В частности, стало известно, что госбанк Китая получил 1,5% акций таких нефтегазовых гигантов как BP и Royal Dutch Shell.

По данным газеты, Центробанк владеет долями более чем в сотни британских компаний. Ключевой упор — энергетические предприятия, которые составляют порядка четверти его портфеля. На втором месте — акции компаний горнодобывающего сектора.

Власти Китая ранее объявили, что готовятся открыть Пекинскую фондовую биржу. Лидер республики Си Цзиньпин отметил, что страна намерена и дальше углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг.

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