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Ферстаппен и Хэмилтон устроили аварию на Гран-при Италии

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:30
Спорт
Ферстаппен и Хэмилтон устроили аварию на Гран-при Италии
instagram.com  /  @maxverstappen1

Рим, 12 сентября. Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон и голландец из команды Red Bull Макс Ферстаппен столкнулись во время гонки 14-го этапа ЧМ по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Столкновение произошло на 26-м круге. В начале круга Ферстаппен и Хэмилтон одновременно входили в поворот, но нидерландский пилот проходил по внутреннему радиусу, его болид подскочил и врезался в машину соперника.

Ферстаппен лидирует в общем зачете «Формулы-1», на его счету 226,5 очка, Хэмилтон — второй (221,5).

В конце августа нидерландский пилот Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии, британец Хэмилтон смог финишировать третьим.

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хэмилтон гонки ферстаппен
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