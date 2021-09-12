Ферстаппен и Хэмилтон устроили аварию на Гран-при Италии

Рим, 12 сентября. Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон и голландец из команды Red Bull Макс Ферстаппен столкнулись во время гонки 14-го этапа ЧМ по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Столкновение произошло на 26-м круге. В начале круга Ферстаппен и Хэмилтон одновременно входили в поворот, но нидерландский пилот проходил по внутреннему радиусу, его болид подскочил и врезался в машину соперника.
Ферстаппен лидирует в общем зачете «Формулы-1», на его счету 226,5 очка, Хэмилтон — второй (221,5).
LAP 26/53— Formula 1 (@F1) September 12, 2021
Hamilton and Verstappen collide at Turn 2!
They are both out of the race #ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/6uuh7NhfZ4
В конце августа нидерландский пилот Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии, британец Хэмилтон смог финишировать третьим.