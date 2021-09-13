Несмотря на неторопливость интеграционных процессов РФ и РБ, время тут работает на Россию

Москва и Минск в целом довольны итогами встреч 9–10 сентября. Российская сторона добилась запуска 28 проектов интеграции экономик. Белоруссия же получила газ по внутренним расценкам РФ, а также возможность и в дальнейшем рассчитывать на экономическую помощь России.

Несмотря на видимую неторопливость интеграционных процессов, время тут работает на Россию. Каких-то конструктивных альтернатив дальнейшему сближению с Москвой у Минска нет. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший итоги недавних российско-белорусских переговоров по тематике интеграции.

«Мы сделали очень важные шаги»

11 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук прокомментировал результаты предыдущих двух дней переговоров российской и белорусской сторон по теме интеграции двух стран.

«Мы сделали очень важные шаги и довольно подробно расписали направления движения в сторону углубленной экономической интеграции. Предстоит еще большая работа, очень много споров будет. Мы надеемся, что в результате этой большой работы будет реализован принцип «две страны — одна экономика». Может быть, и другие страны, видя пример России и Беларуси, также захотят подключиться к этой работе, будь то на площадке ЕАЭС или в рамках Союзного государства», — отметил Оверчук.

Сообщение российского вице-премьера дает нам повод проанализировать основные итоги переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября в Москве, а также премьер-министров Михаила Мишустина и Романа Головченко 10 сентября в Минске. Сейчас, когда громкие заявления СМИ, сопутствующие встрече лидеров двух государств, остались позади, подобный анализ можно будет сделать без лишней ангажированности.

Центральным моментом переговорных мероприятий стала, конечно, московская встреча Путина и Лукашенко 9 сентября. Через пару часов после ее начала президенты РФ и РБ вышли к журналистам с новостью о запуске 28 проектов двусторонней интеграции в экономической сфере. По словам Путина, заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, где планируется утвердить союзные программы, должно состояться до конца года.

Таким образом, впервые за три года после инициированной Лукашенко белорусско-российской конфронтации (последовавшей вслед за назначением российским послом в РБ Михаила Бабича), пройдя через острый кризис отношений, интеграция России и Белоруссии в единое Союзное государство приобрела конструктивный и последовательный характер. По предварительным оценкам, следствием взаимного экономического сближения РФ и РБ станет ежегодный рост ВВП двух стран в пределах 1,5–2%.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Это очень внушительный результат, который, кстати, постарались проигнорировать в Европе и на Украине. Почему? Потому что интеграция в ЕС со всеми ее экономическими преференциями не смогла обеспечить ни одной развивающейся стране роста ее экономики. Наоборот, слабые страны в ЕС сталкиваются с регулярными экономическими кризисами, галопирующей инфляцией и ростом безработицы, что совсем не беспокоит Брюссель. Особенно ярко итоги встречи Путина и Лукашенко смотрятся на фоне ближайшего соседа РФ и РБ — Украины с ее гражданской войной, огромной потерей территорий и населения, а также рушащейся экономикой. Далеко не случайно президент Незалежной Владимир Зеленский именно сейчас заговорил о вероятности «полномасштабной войны с Россией» — помимо прочего, это было сделано Владимиром Александровичем для того, чтобы затенить в глазах украинского населения практический результат и перспективы интеграции РФ и РБ. Уж слишком наглядно они демонстрируют то, какую ошибку совершило постмайданное руководство Украины, решившее пожертвовать российско-украинскими связями в пользу мифических проектов интеграции в западную систему.

Жестко? Но иначе никак!

Вернемся к российско-белорусским переговорам 9–10 сентября. Одним из важнейших их итогов следует считать анонс формирования в России и Белоруссии общего макроэкономического пространства. Страны перейдут к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Москве и Минску удалось достичь договоренностей об интеграции платежных систем, а также созданию единых стандартов в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях. Рынки нефти, газа и электроэнергии в РФ и РБ также будут стандартизированы.

Кроме того, в рамках выполнения союзных программ будут выработаны единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми.

Москва и Минск вполне закономерно не стали форсировать создание единой валюты, ибо для такой новации нужна стандартизация финансово-банковской политики и работы центробанков, что дело, мягко говоря, не быстрое. Поспешное введение единой валюты грозит России как донору белорусской экономики большим финансовым обременением и ненулевой вероятностью срыва в неуправляемую инфляцию. Разумеется, уходить в такой «штопор», даже из самых благих побуждений, Москва не хочет. Зачем бросаться в авантюры, если в своем кейсе по итогам 9–10 сентября руководство РФ и без того имеет немало достижений?

Путь к согласию, как правило, достигается через компромиссы — «положив в свой карман» согласие Минска на построение общего экономического пространства, Москва должна была в ответ согласиться выполнить какое-то условие, жизненно важное для белорусской стороны здесь и сейчас. 9 сентября таким условием стал «газовый» вопрос. Президенты РФ и РБ приняли решение о создании с 2023 года единого рынка энергоносителей. Это значит, что Белоруссия сможет покупать в России газ, нефть и электроэнергию по внутренним российским ценам. Более того, по итогам переговоров с Лукашенко, Путин сообщил, что цены на газ для РБ будут сохранены на уровне 2021 года. Напомним, что сейчас газ внутри РФ продается по цене в 128,5 доллара США за тысячу кубометров, в то время как на бирже российский газ реализуется европейским странам по 700 долларов США за тысячу кубометров.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Президент РФ подчеркнул, что цены на газ для Белоруссии на 2022 год не будут даже индексироваться на уровень инфляции. Это не просто уступки со стороны Москвы, а еще одна составляющая построения общего экономического пространства с Минском, отказ от участия в котором для РБ (будем называть вещи своими именами) теперь будет означать шаг в сторону экономической катастрофы.

Жестко? Но иначе никак! Нужно признать, что до сих пор процесс сближения РФ и РБ шел по очень различающимся траекториям, имея в силу этого много уязвимостей и рисков. При этом самым уязвимым элементом процесса интеграции выступает сам президент Белоруссии, неоднократно за последние 20 лет менявший позицию по интеграции на диаметрально противоположные. Сначала Лукашенко, очень выигрышно смотревшийся на фоне Бориса Ельцина, в объединении РФ и РБ видел возможность стать президентом Союзного государства. После прихода к власти в России Владимира Путина Александр Григорьевич к идее интеграции резко охладел, оставив ее лишь как лозунг для выбивания из России экономических преференций. В конце концов эти «творческие метания» Лукашенко поставили президента РБ и его окружение в ситуацию, когда дальнейшее сохранение белорусской государственности оказалось критически зависимо от сближения Минска с Москвой.

Лукашенко — «токсичная» фигура

Стороны пока сознательно отложили вопрос политической интеграции. Скажем прямо, России невыгодно договариваться с Лукашенко о создании единой политической системы в силу слабой легитимности «бацьки» как президента. По итогам последних президентских выборов в РБ, когда Лукашенко оказался в эпицентре тяжелейшего внутриполитического кризиса, сопровождавшегося массовыми протестами и их жестоким подавлением, Александр Григорьевич стал, что называется, «токсичной» фигурой. России нужен гражданский мир в Белоруссии, а также проведение в РБ конституционной реформы и демократических президентских выборов, которые поддержит большинство населения. Сейчас режим власти Лукашенко в Белоруссии откровенно авторитарен, а значит — слаб. Стремиться совместно с данным режимом реализовать планы политической интеграции — это все равно что строить замки на песке.

Плюс к этому в Кремле прекрасно помнят, сколько раз Лукашенко откровенно «кидал» своих партнеров. Склонности к подобного рода «экспромтам» Александр Григорьевич до сих пор не утратил — достаточно вспомнить, что буквально накануне 9 сентября белорусская сторона (на самом деле — Лукашенко) внезапно объявила, что не готова в Москве подписывать какие-либо документы. Это была уже традиционная для Лукашенко попытка шантажа, рассчитанная на поднятие ставок перед переговорами, чтобы обменять потом свое «согласие» на новые уступки Москвы.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

В общем, всерьез заниматься проблематикой политической интеграции Москва явно нацелена с тем президентом РБ, который придет на смену Лукашенко в результате демократических выборов. Задача же Александра Григорьевича — «дотянуть» РБ до этих самых выборов, попутно запустив конституционную реформу и активизировав работу по экономической сфере интеграции. На таких условиях РФ готова помогать Лукашенко.

Еще одну, помимо «газового» вопроса, гарантию дальнейшей интеграции Россия видит в активизации своего взаимодействия с Белоруссией по линии ВТС. На текущий момент именно РФ выступает главным гарантом независимости Белоруссии. Москва прямо заявила о защите своего союзника во время политического кризиса, когда вокруг Минска формировался агрессивный «санитарный» кордон в лице Польши и прибалтийских государств. По сути, именно недвусмысленный российский сигнал о готовности драться за РБ остановил дальнейшее «сползание» кризисной ситуации в «горячую» и слабо предсказуемую по своим последствиям фазу.

В этом смысле московская встреча Путина и Лукашенко весьма символично практически совпала по срокам с началом совместного стратегического учения Вооруженных сил РФ и РБ «Запад-2021». Еще более символично выглядит легенда «Запада-2021». Согласно ей, коалиция западных стран (по сути, Польша, Латвия и Литва) организуют неудачную попытку смены руководства в РБ, после чего начинают военное вторжение. Вооруженные силы РФ немедленно выдвигаются на помощь союзной республике, останавливают вклинившиеся на 150 километров подразделения условного противника, после чего вместе с армией РБ переходят в решительное контрнаступление.

Заметим, что это учение проводится отнюдь не виртуально: в «Западе-2021» принимают участие порядка 200 тысяч человек и до 760 единиц техники из состава Вооруженных сил РФ и РБ. В Гродно на боевое дежурство заступили российские ЗРК С-400, а в Барановичах — многоцелевые истребители Су-30СМ. Де-факто Россия включила воздушное пространство над Белоруссией в зону ответственности своей глубоко эшелонированной ПВО с возможностью уничтожения воздушных целей еще на подлете к белорусской границе. В общем, намек недоброжелателям Белоруссии получился более чем наглядным. На этом Москва останавливаться не собирается — Лукашенко уже «проболтался» о грядущих поставках Белоруссии широкой номенклатуры современной российской военной техники, включая боевые самолеты и ЗРК. По словам президента РБ, Минск закупит у Москвы вооружение более чем на 1 млрд долларов. Словом, процесс «подтягивания» ВС РБ до стандартов ВС РФ Москвой уже запущен всерьез. В Кремле настроены его продолжать вплоть до того момента, когда появятся условия для создания единой армии двух государств.

Альтернатив сближению нет

Пора делать выводы. Москва и Минск в целом довольны итогами встреч 9–10 сентября. Российская сторона добилась запуска 28 проектов интеграции экономик, Белоруссия получила газ по внутренним расценкам РФ, а также возможность и в дальнейшем рассчитывать на экономическую помощь России. Правда, тут президент России не стал давать своему белорусскому визави больших обещаний, «привязав» кредитную помощь к этапам исполнения интеграционных проектов. Думается, не надо объяснять, почему Лукашенко не смог вытребовать чего-то большего. В ближайшее время Россия перекредитует Белоруссию на 680 млн долларов. Объемы дальнейших кредитных «подарков» Москвы будут обсуждаться уже на следующей встрече президентов РБ и РФ.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Несмотря на видимую неторопливость интеграционных процессов, время тут работает на Россию. Каких-то конструктивных альтернатив дальнейшему сближению с Москвой у Минска нет. Пример постмайданной Украины крайне доходчиво продемонстрировал, к чему приводит непродуманная попытка разорвать исторические связи с РФ, чтобы «прыгнуть в объятия» Запада. Прецедент Незалежной — это сигнал не только и не столько Лукашенко, сколько белорусским элитам.

Важным вопросом для Москвы остается необходимость создания оптимальных моделей интеграции экономики и политического класса Белоруссии. И здесь, в отличие от ситуации десятилетней давности, у РФ уже имеются опытные модели. Дело в том, что как раз на протяжении последних десяти лет Россия достаточно активно «разбиралась» с развитием своих внутренних территорий, включая Арктику, Сибирь и Дальний Восток. Полученные в ходе этих мероприятий Москвой опыт и технологии вполне применимы в ходе дальнейшей реализации Россией и Белоруссией проекта создания Союзного государства.