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Олег Майами жестко отреагировал на слухи о нетрадиционной ориентации

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 17:12
Шоу-бизнес
Олег Майами жестко отреагировал на слухи о нетрадиционной ориентации
instagram.com  /  @miamioleg_official

Москва, 12 сентября. Экс-участник проекта «Дом-2» Олег Майами высказался о своей ориентации и подозрениях в карьере жиголо, связанных с чрезмерным увлечением звезды собственной внешностью.

Музыкант и шоумен Олег Майами активно следит за собой и удерживает популярность не только благодаря творчеству, но и модельной внешности. Однако забота о своем теле навела некоторых фанатов на подозрения, что звезда скрывает настоящую сексуальную ориентацию, а фигуру поддерживает ради работы в эскорте.

Олег Майами отреагировал на слухи. Музыкант решил расставить все точки над i и жестко ответил подозрительным поклонникам. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Я не гей-проститутка, не альфонс, не трансгендер. Я просто Олежка с Уралмаша. Может быть, когда-нибудь я пожалею вас и пересплю с мужиком, но я не могу этого обещать. Откуда это берется? Хоть раз кто-то фактик написал? Прислал какую-то переписку? Я настолько чист, что вам и не снилось», — жестко заявил блогер.

Олег Майами уточнил, что действительно неоднократно получал предложения о свидании как со стороны женщин, так и мужчин. Но артист решительно отвечает им отказом — по словам звезды, он выбрал более долгий и тяжелый, но верный путь, из-за которого не планирует стыдиться. Кроме того, шоумен уже давно прославился благодаря отношениям с блогерами Настей Ивлеевой и Айзой Долматовой.

Недавно звезда шоу «Орел и решка» поделилась новыми деталями развода с рэпером Элджеем. Ивлеева рассказала, когда съехала от бывшего мужа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Олег Майами жестко отреагировал на слухи о нетрадиционной ориентации
дом-2 звезды олег майами
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