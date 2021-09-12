Учредители «клона ФБК» работают в тандеме с тестировщиками «УГ» из Пентагона

Директор Некоммерческого фонда исследований проблем демократии, политолог Максим Григорьев заверил, что созданный Леонидом Волковым «клон ФБК»1 (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) работает в тандеме с тестировщиками «Умного голосования» («УГ») из минобороны США.



Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что IP-адреса с технической поддержкой сервиса «УГ» в основном находятся в Соединенных Штатах. Кроме того, Роскомнадзором было установлено, что в этой же стране располагается самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок.



При этом тестировщики «Умного голосования» связаны с Романом Рубановым — экс-директором фонда Навального. С 2019 года он работает в американской аэрокосмической компании Momentus, основанной первым зампредседателя Сбербанка Львом Хасисом и бизнесменом Михаилом Кокоричем. По словам члена Совета Федерации Андрея Климова, данная структура работает с Пентагоном.

«Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США», — добавил он.

Ранее RT опубликовал расследование, из которого стало известно, что у ФБК появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc. Организацию возглавляют бывший глава сети штабов Навального2 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) Леонид Волков, экс-директор фонда Владимир Ашурков и банкир Александр Железняк.

facebook.com / Леонид Волков

«Нет никаких сомнений в том, что все, что делает группа людей, связанная с экстремистской деятельностью и экстремистской организацией Навального, которые принимали в этом участие, происходит в плотной связке с властями и спецслужбами США», — считает эксперт.

В настоящее время Роскомнадзор блокирует сервисы «Умного голосования» на территории России, поскольку проект связан с признанным экстремистским фондом Навального. Несмотря на это, команда оппозиционера продолжает предпринимать усилия по реализации системы. Для того, чтобы определить, есть ли взаимосвязь между тестировщиками «УГ» в Пентагоне и «клоном ФБК» в Массачусетсе, редакцияобратилась к политологу Максиму Григорьеву.

Сомневаться в том, что AFC взаимодействует с американским истеблишментом, не приходится как минимум по одной причине: Леонид Волков у себя в соцсетях открыто сообщал о встречах с представителями Сената США и личном участии в обсуждении антироссийских санкций.

«В ФБК же прямо говорят о встречах, с кем они их проводят. Ну, естественно, не обо всех встречах, но об их части Волков открыто пишет, что встретился с таким-то конгрессменом, сенатором, призывал к санкциям против России. Теперь он открыто говорит, что они разрабатывают, разработали свое приложение по «умному голосованию». На мой взгляд, это все является частью политики по сдерживанию России со стороны западных стран», — резюмировал Григорьев.

Ранее политолог Николай Стариков объяснил появление беглого банкира Александра Железняка в руководительском составе американского клона ФБК. Он не исключил, что этот человек в обмен на избежание экстрадиции начал работать в интересах иностранных спецслужб.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.