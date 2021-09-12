Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 18:22
18:20
Шоу-бизнес
Каневский признался, что счастливо женат благодаря старшему брату
18:20
Экономика
Одному из крупнейших сельхозпредприятий Свердловской области грозит банкротство
18:17
Экономика
Ряду российских пенсионеров выплатят новое пособие
18:16
Происшествия
Аравийца приговорили к пяти месяцам колонии за отказ надеть маску
18:11
Весь мир
Донбасс сегодня: Киев готовит новую боевую операцию, ВСУ стягивают гаубицы и танки
18:09
Происшествия
Мигранты устроили драку с поножовщиной на дне рождения в Ленобласти
18:07
Общество
Американские болельщики спасли сорвавшегося с трибуны стадиона кота
18:06
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл почтили память жертв терактов 11 сентября
18:04
Общество
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 224 миллионов
18:02
Спорт
Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на ЧМ в Литве
Все новости

Учредители «клона ФБК» работают в тандеме с тестировщиками «УГ» из Пентагона
Общество
Учредители «клона ФБК» работают в тандеме с тестировщиками «УГ» из Пентагона
wikipedia.org  /  David Shapinsky / CC BY-SA 2.0

 

Директор Некоммерческого фонда исследований проблем демократии, политолог Максим Григорьев заверил, что созданный Леонидом Волковым «клон ФБК»1 (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) работает в тандеме с тестировщиками «Умного голосования» («УГ») из минобороны США.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что IP-адреса с технической поддержкой сервиса «УГ» в основном находятся в Соединенных Штатах. Кроме того, Роскомнадзором было установлено, что в этой же стране располагается самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок.

При этом тестировщики «Умного голосования» связаны с Романом Рубановым — экс-директором фонда Навального. С 2019 года он работает в американской аэрокосмической компании Momentus, основанной первым зампредседателя Сбербанка Львом Хасисом и бизнесменом Михаилом Кокоричем. По словам члена Совета Федерации Андрея Климова, данная структура работает с Пентагоном.

«Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США», — добавил он.

Ранее RT опубликовал расследование, из которого стало известно, что у ФБК появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc. Организацию возглавляют бывший глава сети штабов Навального2 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) Леонид Волков, экс-директор фонда Владимир Ашурков и банкир Александр Железняк.

Учредители «клона ФБК» работают в тандеме с тестировщиками «УГ» из Пентагона
facebook.com  / Леонид Волков


В настоящее время Роскомнадзор блокирует сервисы «Умного голосования» на территории России, поскольку проект связан с признанным экстремистским фондом Навального. Несмотря на это, команда оппозиционера продолжает предпринимать усилия по реализации системы. Для того, чтобы определить, есть ли взаимосвязь между тестировщиками «УГ» в Пентагоне и «клоном ФБК» в Массачусетсе, редакция ФАН обратилась к политологу Максиму Григорьеву.

«Нет никаких сомнений в том, что все, что делает группа людей, связанная с экстремистской деятельностью и экстремистской организацией Навального, которые принимали в этом участие, происходит в плотной связке с властями и спецслужбами США», — считает эксперт.

Сомневаться в том, что AFC взаимодействует с американским истеблишментом, не приходится как минимум по одной причине: Леонид Волков у себя в соцсетях открыто сообщал о встречах с представителями Сената США и личном участии в обсуждении антироссийских санкций.

«В ФБК же прямо говорят о встречах, с кем они их проводят. Ну, естественно, не обо всех встречах, но об их части Волков открыто пишет, что встретился с таким-то конгрессменом, сенатором, призывал к санкциям против России. Теперь он открыто говорит, что они разрабатывают, разработали свое приложение по «умному голосованию». На мой взгляд, это все является частью политики по сдерживанию России со стороны западных стран», — резюмировал Григорьев.

Ранее политолог Николай Стариков объяснил появление беглого банкира Александра Железняка в руководительском составе американского клона ФБК. Он не исключил, что этот человек в обмен на избежание экстрадиции начал работать в интересах иностранных спецслужб.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Учредители «клона ФБК» работают в тандеме с тестировщиками «УГ» из Пентагона
навальный волков фбк умное голосование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru