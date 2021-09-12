Пугачевой стало плохо на похоронах близкого друга Краснова

Москва, 12 сентября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева едва не лишилась чувств на похоронах своего близкого друга, художника и сценографа Бориса Краснова.

Артистка дружила и сотрудничала с Красновым долгие 30 лет, поэтому на церемонии прощания занимала одно из мест в первом ряду. Все время ее поддерживал супруг Максим Галкин. Звезда не сдерживала своих эмоций, опустив лицо вниз, однако перенести тяжесть прощания она не смогла. Как сообщают корреспонденты НТВ, в какой-то момент Примадонне стало плохо и муж вывел ее из зала, чтобы она не лишилась чувств.

«Уже с годами сформировался такой круг близких друзей, что они уже члены семьи», — рассказала журналистам шоу «Ты не поверишь!» заплаканная Пугачева.

Свои легендарные «Рождественские встречи» певица доверяла только Краснову. Сам художник в одном из своих последних интервью признавался, что близко дружил с певицей. Они вместе даже умудрились проиграть в казино все деньги. А десять лет назад именно артистка спасла ему жизнь после первого инсульта.

Прощание с Борисом Красновым прошло в большом траурном зале «Троекурово». Кроме Пугачевой, проститься со сценографом пришли и другие звезды российского шоу-бизнеса, а также его друзья и близкие люди.